Carolina Pampita Ardohain fue víctima de un violento asalto que ocurrió en su vivienda ubicada en Barrio Parque, uno de los lugares más seguros de Buenos Aires y donde viven diferentes figuras del espectáculo. La modelo confirmó que fueron sustraídos celulares muy importantes para ella, ya que contenían recuerdos con Blanca Vicuña.

La modelo dialogó con el canal streaming "La Casa" y fue allí donde dio a conocer que finalmente pudo recuperar los teléfonos: "Primero confirmar que ya tengo en mi poder los teléfonos". Posteriormente, se emocionó y sostuvo que "todos los que hemos perdido familiares sabemos lo que es ver un video o ver una foto y escuchar la risa de esa persona que tanto amamos".

Entre lágrimas, comentó que "era material que para mí era muy importante... Son teléfonos muy viejos que no hay manera de pasar el material por Air Drop a otro teléfono o no hay manera de bajar una aplicación y descargarlo". Carolina subrayó que "si tenía la caja fuerte era por esos teléfonos... No soy una persona rica, no tengo dinero ahorrado porque tengo una vida que tiene mucho gasto".

Video: el desconsolado llanto de Pampita tras recuperar los teléfonos Pampita rompió en llanto tras recuperar los teléfonos que contienen recuerdos de Blanca Vicuña

"Trabajo un montón y vivo muy bien, pero no hay resto... No sé la fantasía de la gente y qué habrá pensado que había en mi casa, realmente lo único importante que había en mi casa eran esos teléfonos", expresó Pampita. "Ayer recé todo el día, era lo único que tenía en mi pensamiento. Le pedí a Dios, a mi hija porque para mí era lo único importante, porque no me quedó más nada de mi hija".