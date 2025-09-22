Graciela Alfano apareció en la casa de Pampita y fue tajante sobre el robo: "Hay otro tipo de inteligencia"

Carolina Pampita Ardohain sufrió un robo en su casa de Barrio Parque mientras estaba de viaje en el exterior: delincuentes ingresaron a la vivienda, se llevaron objetos de valor, entre ellos una caja fuerte y teléfonos, y el hecho se detectó al regresar su equipo; la conductora confirmó el episodio públicamente.

Según los primeros detalles aportados por la investigación y por el abogado de la familia, Fernando Burlando, el saqueo habría durado aproximadamente seis horas y los ladrones actuaron con planificación; la causa está en manos de la policía local. Fuentes posteriores informaron que parte del material sustraído fue recuperado, hecho que conmovió a Pampita al tratarse de recuerdos de su hija Blanca.

En los últimos minutos, se hizo presente Graciela Alfano , quien aprovechó la ocasión para acercarse a los móviles que yacían en el lugar de los hechos y hablar de lo sucedido.

Embed - Graciela Alfano apareció en la casa de Pampita y habló sobre el robo: "Hay otro tipo de inteligencia"

"Yo soy vecina de acá... y a mi amiga también le robaron en esta cuadra", expresó Graciela en su paso por el lugar, luego acotó: "A todos les robaron y hay alguna información porque no puede ser. No es que los periodistas dicen que Pampita publica, hay más información acá".

En diálogo con Mariana Fabbiani, la exvedette expresó cómo es la vida de los famosos en estos casos y la inseguridad que enfrentan: "Vos y yo somos famosas hace rato, mi casa de Alvear era un punto de congregación de turistas".

La rubia sostuvo que el robo no solo fue premeditado, sino que los delincuentes poseen otro tipo de herramientas para ultrajar: "Con lo que dicen acá los vecinos, hay otro tipo de inteligencia y de información que han sacado de algún lado".

Y por último y al estilo Alfano, la mujer lanzó una polémica frase: "Por favor, no acusemos a gente de la villa que por ser pobre, sea delincuente".