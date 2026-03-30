Pampita y el look colegiala: cómo llevar ese estilo en 2026

Mirá cómo llevar el estilo colegial al día a día según Pampita. ¡No te pierdas las fotos en la nota!

El estilo "preppy" está inspirado en los uniformes escolares clásicos y ha vuelto a posicionarse como una de las grandes tendencias del momento. Por supuesto, Pampita se subió a la ola y compartió en redes las fotos de distintos looks.

La primera imagen que compartió la tuvo luciendo un sweater de mangas largas con rayas horizontales en bordó, blanco y beige, combinada con una minifalda tableada en tono oscuro, y unos mocasines marrones que lograron ese aire clásico que nunca pasa de moda.

En otra de las tomas, Pampita llevó el concepto un paso más allá e incorporó una blusa negra con lazo al cuello y la combinó con una minifalda de cuadros en tonos neutros. El resultado fue una versión más sofisticada del mismo código. Las botinetas negras introdujeron un quiebre sutil pero efectivo, dándole un matiz urbano que actualizó el look y lo hizo más canchero.