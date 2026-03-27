El cambio de look de Florencia Peña que generó debate: mirá lo que se hizo

Florencia Peña apostó a un nuevo estilo y revolucionó las redes. No te pierdas todos los detalles en la nota.

Florencia Peña nunca construyó su imagen desde la neutralidad. Camaleónica y siempre dispuesta a salirse de lo esperado, ahora se mostró con un cambio de look que volvió a generar conversación.

Acostumbrada a jugar con su imagen, se metió de lleno en una paleta más cálida. Primero probó con un castaño, después profundizó la búsqueda con tonos rojizos que le aportaron intensidad y carácter, pero el cambio no se quedó solo en el color y se agregó unas extensiones que le dieron largo y volumen.

El resultado fue un look muy audaz que en redes sociales generó una ola de reacciones inmediata. La publicación acumuló miles de interacciones y comentarios que oscilaron entre el elogio y la sorpresa. Entre los más de once mil "me gusta" también se destacaron los de figuras como Lizy Tagliani.