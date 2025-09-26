Amenazan a Florencia Peña con la divulgación de un video con Alberto Fernández que podría complicarla

La reconocida artista Florencia Peña no tuvo más opción que hacer una denuncia después de ser objeto de intimidaciones a través de la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter. Los hechos quedaron asentados en una documentación oficial, donde se detalla que una persona la acosó afirmando poseer una grabación de carácter privado que la involucraría con el exmandatario Alberto Fernández .

La investigación quedó bajo la órbita de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°29. Al frente de esta dependencia se encuentra el Dr. Aníbal Brunet. La denuncia especifica que “el perfil en cuestión utilizó etiquetas y menciones directas para amenazar con la difusión del material”.

Frente a esta situación, las autoridades judiciales ordenaron la implementación de cautelares inmediatas para asegurar el contenido publicado y la información de la cuenta implicada. Este resguardo se extenderá por un período de noventa días, actuando en consonancia con los procedimientos que X tiene establecidos para requerimientos de índole legal, algo que en estos últimos años viene sucediendo cada vez con más frecuencia.

Según informaron fuentes cercanas al caso, el procedimiento se inició en una dependencia policial, donde se recibió la exposición y se le otorgó contención a la artista, tomándose recaudos para proteger su seguridad. Una vez cumplida esta etapa, la documentación del caso fue remitida a el ministerio público a cargo de la pesquisa. El acta formal fue suscrita por el Subcomisario Leandro López, titular de la División de Investigaciones Tecnológicas Especiales.

Cabe recordar que, en el mes de agosto del año anterior, la propia Peña había salido a desmentir la existencia de una filmación con Fernández de características similares a la que se volvió viral entre el expresidente y Tamara Pettinato. Este antecedente otorga contexto a la gravedad de las nuevas amenazas recibidas.