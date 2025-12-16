LUZU TV anunció una dupla explosiva para el verano tras un exitoso ciclo en Telefe a principios del año 2000

El canal de streaming más popular del país acaba de confirmar una dupla de conductores con trayectoria histórica. Una apuesta fuerte que promete elevar el nivel de la pantalla.

La escena del streaming en Argentina ya se comienza a preparar para un verano desopilante tras la confirmación de la incorporación de dos grandes figuras de la televisión: Marley y Florencia Peña. Luzu TV, fundado y liderado por Nico Occhiato, anunció oficialmente el ingreso de esta querida dupla a su programación, cumpliendo con la expectativa generada por rumores que circulaban hace semanas. Esta movida no solo consolida la posición del canal en el ecoscosistema digital, sino que también marca el debut de ambos comunicadores con un espacio propio y continuado en este formato, una evolución significativa en sus respectivas carreras.

La noticia estalló este martes, en medio de la presentación de la propuesta de verano que el canal emitirá en directo desde Pinamar. Fue el propio Nico Occhiato quien, al aire de su programa Nadie dice Nada, se encargó de oficializar la primicia en medio de un clima de mucha expectación. El joven empresario no escatimó en elogios para la dupla, destacando el valor de tener a profesionales de su calibre en la pantalla digital. La señal apuesta al profesionalismo y la experiencia que solo figuras de esa talla pueden aportar a la dinámica del streaming.

El anuncio oficial de Nico Occhiato sobre Marley y Florencia Peña Dos gigantes del espectáculo, Marley y Florencia Peña, se suman a Luzu TV: todos los detalles Dos gigantes del espectáculo, Marley y Florencia Peña, se suman a Luzu TV: todos los detalles. Video: Luzu TV “Nos ponen en otro lugar. Son dos personas que nos honra tener en la pantalla de Luzu, dos personas que nos van a llenar la pantalla de profesionalismo y de risas, es para mirarlos y aprender”, expresó Occhiato visiblemente emocionado durante el anuncio, subrayando la magnitud de la adquisición para su joven plataforma. El canal buscaba llevar a cabo esta incorporación desde hacía tiempo, incluso con planes a futuro que ya se proyectaban para el año 2026, según fuentes cercanas a las negociaciones.

G8TlNT3WoAI31mE LUZU TV compartió el encuentro con los protagonistas de lo que promete ser el éxito del verano. Foto: Instagram LUZU tv El programa que los tendrá al frente se denominará El show del verano, un título que anticipa el tono festivo y descontracturado que dominará el ciclo, también remite al exitoso e inolvidable programa que hicieron juntos en Telefe a principios del año 2000. La emisión está prevista para debutar el próximo 5 de enero, y se convertirá en una cita ineludible para la audiencia todos los lunes en el horario de 20 a 22 horas. Este formato busca capitalizar la innegable química de la dupla y su vasta experiencia en ciclos de entretenimiento con una impronta televisiva que se adapta al dinamismo digital.