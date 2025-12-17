El periodista visitó a Ángel de Brito en su canal de streaming y habló sobre el presidente.

Esteban Mirol es uno de los grandes periodistas que tiene la televisión argentina y en los últimos meses tomó gran trascendencia luego de la participación que tuvo en la nueva edición de MasterChef Celebrity. En el reality tuvo un paso corto, pero se hizo querer por sus compañeros.

Ángel de Brito decidió invitarlo a su programa de streaming que se emite por Bondi Live. Allí, el exconductor de El Nueve opinó sobre la figura de Javier Milei y sorprendió a todos con su contundente análisis sobre la figura del mandatario.

"Milei es un accidente que yo lo esperaba porque la culpa la tuvieron los políticos tradicionales", comenzó diciendo. Luego, agregó que al mandatario lo ayudó a llegar a la presidencia debido a que estuvo fuera de la política.

El análisis que realizó Esteban Mirol sobre Javier Milei Esteban Mirol opinó sobre Javier Milei y fue contundente con su análisis: "Es un..." También aclaró que la palabra "accidente" no la utilizó de manera negativa: "Estuvo en el lugar justo y por eso fue un accidente. Podría haber estado otro y estuvo él". En otra parte subrayó que no es la intención que la palabra que mencionó se la tome de mala manera.