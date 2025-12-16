Kast habló con Milei sobre un "corredor humanitario" de venezolanos, destacó a Bullrich y no descartó a Daza como ministro

Al término de su reunión con Javier Milei en Casa Rosada , que incluyó saludos al grupo que lo esperaba en Plaza de Mayo, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast , encabezó una conferencia de prensa en un hotel céntrico de la Ciudad de Buenos Aires, donde destacó avances en posibles acuerdos comerciales con el Gobierno argentino y anunció "un corredor humanitario" para venezolanos.

"Para nosotros es muy relevante la relación con Argentina, y por eso decidimos que nuestra primera visita fuera Argentina, país con el cual tenemos la mayor frontera, que con todos nuestros vecinos, Perú, Bolivia, pero claramente Argentina compartimos una frontera enorme, y podemos potenciar la relación comercial y económica de una manera nunca antes vista", dijo con entusiasmo el mandatario trasandino.

En este sentido, agradeció al ministro de Economía argentino, Luis Caputo , con quien se reunió antes de verse con Milei. Kast calificó el encuentro con el jefe de Estado argentino como "muy fructífera" y "de proyección". El mandatario chileno dijo que con estas reuniones se busca "dar una señal clara de que nosotros necesitamos integrar todo lo que es el comercio entre Argentina y Chile, es fundamental".

"Nosotros tenemos una salida hacia el Pacífico mucho más cercana a los límites de la cordillera argentina y esperamos que puedan desarrollar con fuerza su línea minera, que son muy fuertes en agricultura, en ganadería, pero ahí hay muchos recursos que podrían colaborar a superar la pobreza de aquellos ciudadanos en Argentina que todavía la sufren, y también podría colaborar mucho y que nosotros le prestemos un servicio importante de infraestructura y logística para poder también mejorar las condiciones de vida de nuestros compatriotas", desarrolló.

Para el ultraderechista, "hay mucha proyección en el tema social, económico, cultural, que podría levantar el ánimo, la esperanza de nuestros países". "Los temas principales que tratamos con el presidente Milei son temas de desarrollo económico, temas de seguridad, temas de migración, que han afectado gravemente a nuestra nación, una nación que tenía un nivel de desarrollo importante, lo cual lo hacía atractivo para muchas personas que vienen huyendo de países que han destruido su economía, y que los las personas que viven ahí no tienen destino", comentó.

Embed - Declaraciones del Presidente electo José Antonio Kast a la prensa desde Argentina

"Corredor humanitario" para venezolanos

Acto seguido, profundizó su anuncio sobre un "corredor humanitario" para venezolanos, siendo una población migrante en notorio crecimiento en Chile durante la última década. "Por tanto, la migración de Venezuela a Chile fue muy alta, porque era el país que, económicamente, estaba más estable, tenía un sistema de salud razonable, tenía un sistema educacional también bastante bueno, teníamos capacidad de tener viviendas y teníamos seguridad. Todo eso, cuando usted recibe una migración que sobrepasa el 11 o el 12 por ciento de población migrante en un país, le hace mucho daño a los habitantes del país y también le termina haciendo mucho daño al inmigrante. Y eso se da esa migración sur sur, por las condiciones económicas que nosotros logramos, que a diferencia de otros países, no eran una opción válida".

Respetando su impronta de control migratorio y deportaciones masivas, Kast dijo que "lamentablemente muchas de esas personas entraron, como nosotros decimos, por la ventana y no por la puerta". "Nosotros no tenemos ningún problema en recibir a las personas que se van a trabajar con un contrato estable, que se identifican en la frontera, pero esta inmigración hoy día nos tiene con más de trescientas mil personas, de los más de dos millones de migrantes, en situación irregular. Y lo que hemos planteado también a distintos presidentes en ejercicio es que necesitamos una coordinación para abrir un corredor humanitario de de evolución de estas personas a sus respectivos países. Hemos encontrado muy buena acogida en conversaciones que he podido tener con distintos países de Sudamérica, y estamos confiados en que de aquí a que yo pueda asumir la presidencia de la república el 11 de marzo, tengamos muchos temas con un pre avance para poder dar señales claras los primeros primer mes de gobierno", añadió.

Su relación con Milei y el posible desembarco de Daza a su gabinete

José Luis Daza. Foto: Moneda S.A. José Luis Daza. Foto: Moneda S.A.

Consultado por MDZ sobre si este principio de entendimiento en algunos aspectos comercios podrían materializarse pronto, el mandatario electo de Chile, respondió: "Hoy no tenemos una agenda de nuevas reuniones con el presidente, eso no quiere decir que no se vayan a hacer, se pueden hacer. Nos conocemos con el presidente Milei hace bastante tiempo, hemos compartido foros internacionales, él ha visitado Chile, yo he visitado Argentina, por lo tanto tenemos una muy buena relación anterior a esta situación de que yo fui electo presidente de Chile, pero hemos concordado que en la medida que nosotros vayamos nombrando a los ministros del ramo, que no va a ocurrir antes de mediados de enero, nosotros, una vez que eso ocurra y haya una preinstitucionalidad por el lado chileno, ya puedan realizar intercambios para conocer los antecedentes de los distintos temas que a ambos nos interesan, pero eso va a ocurrir una vez que estén nominados en previo al juramento".

También ante la pregunta de este medio, Kast habló sobre la posible llegada a su gabinete del actual secretario del equipo económico argentino, José Luis Daza, de nacionalidad chilena. Si usted me consulta con José Luis, con quien tengo una amistad profunda y y de larga data, al menos, de la segunda vuelta de la campaña del año 2021, porque él también tuvo la gentileza de haber trabajado por otra candidatura presidencial, pero el primer día, cuando yo pasé a la segunda vuelta, él puso, se puso a disposición, igual que todos los equipos que trabajaron con Sebastián Sichel, para poder colaborar con nosotros. Y eso se mantiene. Y muchas de las cosas que nosotros estamos planificando, claramente, yo, por amistad, no por ninguna relación formal. Nos puede ir señalando líneas de trabajo, orientaciones, por supuesto. Si se logra concretar algo, nosotros se lo vamos a comunicar oportunamente en el momento adecuado, que también va a ser a mitad de enero".

Posteriormente, volvió a referirse al funcionario argentino chileno: "En la última semana he conversado con José Luis pero ahí hacerle un planteamiento concreto, eso no se ha dado. Por lo tanto, nosotros estamos abiertos. ¿Quién más que yo quisiera tener a personas como José Luis, a personas como Jorge Quirós, y a otras personas más, con las cual estoy conversando, no solamente personas que están en Chile, personas que están en otros países también, la posibilidad de recuperar lo que los chilenos, la esperanza de mejorar la calidad de vida, la esperanza de vivir tranquilo, la esperanza de la calidad de vida y que pase por una buena calidad de la educación, por una buena atención en salud, por poder soñar de nuevo con la vivienda propia, lo que ustedes conocen muy bien"

"Por lo tanto, hay que tener algo de paciencia y decir que todo va a estar bien. Todas las posibilidades están abiertas, pero como usted bien dijo, pasa por una acción personal que no es mía", contestó, deslizando que la última palabra la tendrá Daza.

El elogio a Bullrich

Mientras reconocía cómo mermó el vínculo de Argentina y Chile mientras Javier Milei y Gabriel Boric compartían la administración (seguirá ocurriendo hasta el 11 de marzo), Kast ponderó definiciones de la exministra de Seguridad y actual senadora libertaria, Patricia Bullrich.

"Las relaciones diplomáticas y comerciales se han mantenido. Hay otras situaciones que podrían mejorar, sí, pero el presidente Boric vino al cambio de mando del presidente Milei, lo cual se valora, por lo tanto hay situaciones que pueden ser de índole más de relaciones humanas, ¿no es cierto?, entendibles, nadie tiene que ser amigo de todos, pero las relaciones diplomáticas y las comerciales se han mantenido. Pero eso hoy día va a cambiar radicalmente y se va a potenciar todo lo que son las relaciones económicas, sociales, no integración, pero colaboración en términos de seguridad", dijo.

"Nosotros tenemos problemas de crimen organizado, tenemos problemas de terrorismo, tenemos una frontera muy grande que tenemos que garantizar que sea segura. La exministra Bullrich anticipó ciertas situaciones que no fueron bien recibidas en Chile en su momento, pero que no sean bien recibidas no dice que no sean ciertas", señaló el presidente electo, quien se refirió

En su momento como titular de la cartera de Seguridad expresó su preocupación por el incremento de la delincuencia en la frontera sur con Chile, durante un encuentro sobre la lucha contra el narcotráfico, en la ciudad de Bariloche. Bullrich aseguró que el gobierno había detectado “modalidades delictivas que vienen de Chile”, y dio como ejemplo el aumento en el ingreso de inhibidores desde Chile, usados para abrir autos y desactivar alarmas para robar.

“Es un tema complejo, difícil de controlar, porque se trata de elementos de uso libre, que la gente compra como telecomandos de uso hogareño”, precisó, y agregó que en la región están detectando el paso desde Chile de “otras modalidades delictivas”. En referencia directa a Boric, entre risas, manifestó que “que no se me enoje Boric, que antes se me enojó, pero esto es cierto”.

A su vez, también denunció la presencia del grupo terrorista Hezbollah en Chile. En entrevista con Radio María Reina de Calama, Boric apuntó contra la funcionaria argentina: "Le exijo a la ministra de Seguridad de Argentina -este es el segundo comentario que hace sin antecedentes- es que si tiene antecedentes, que los entregue y que colabore, pero que no entregue antecedentes así al tun tún y a la rápida sin probar absolutamente nada".