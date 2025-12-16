Javier Milei recibió a José Antonio Kast en Casa Rosada tras su triunfo electoral en Chile

Kast viajó a Buenos Aires como su primera actividad internacional luego de la victoria obtenida en la segunda vuelta electoral chilena, donde se impuso por amplio margen frente a la candidata oficialista Jeannette Jara, con cerca del 60% de los votos. Con este gesto, el dirigente de centroderecha busca reforzar el vínculo político y bilateral entre ambos países de cara a una potencial relación estratégica en una región cada vez más bipolar.
Javier Milei y José Antonio Kast
16-12-2025 14:31
Luis Caputo celebró la reunión con José Antonio Kast y su equipo
"Excelente encuentro con el Presidente electo José Antonio Kast y su ministro Jorge Quiroz. Muchas cosas para trabajar juntos ambos países en beneficio de nuestros pueblos", manifestó el ministro de Economía, Luis Caputo, tras compartir dos postales de la reunión que se realizó esta mañana, antes del encuentro con Javier Milei en la Casa Rosada.
16-12-2025 14:23
La síntesis del encuentro entre Milei y Kast
Según comunicaron desde Casa Rosada, Javier Milei le reiteró durante el encuentro al presidente electo sus felicitaciones por el contundente triunfo en la segunda vuelta electoral y le deseó el mayor de los éxitos en su gestión.
"La elección de nuestro país como primer destino internacional del Presidente electo de Chile da cuenta de la importancia estratégica de la relación bilateral, que ingresará en una etapa de renovado impulso y compromiso frente a los principales desafíos de la agenda común, así como de los asuntos regionales y globales", aseguraron en Balcarce 50.
En ese sentido, el libertario confirmó su participación en la ceremonia de transmisión del mando presidencial que se celebrará Chile el próximo 11 de marzo.
Durante esta primera reunión, ambos mandatarios trazaron una hoja de ruta para el trabajo conjunto a partir de marzo próximo, cuando José Antonio Kast asuma la Presidencia del país vecino, y establecieron prioridades en materia de seguridad regional y fronteriza, lucha contra el crimen organizado transnacional, promoción del comercio y las inversiones, y cooperación en sectores clave de la economía.
En ese marco, los presidentes instruyeron a sus equipos de trabajo a iniciar contactos para retomar las reuniones de los principales mecanismos de la agenda bilateral "a fin de avanzar en la construcción y el afianzamiento de una relación fructífera y moderna, que potencie el desarrollo económico y la prosperidad de nuestros países".
"Los principios rectores que guiarán esta nueva etapa del relacionamiento bilateral serán, ante todo, la defensa de la libertad, la vida y la propiedad privada, en un espíritu de cooperación y confianza mutua, y con la decidida voluntad política de inaugurar un camino sostenido de crecimiento para ambos países y de mayor seguridad en la región", concluyeron en la Casa de Gobierno.
16-12-2025 14:09
Terminó la reunión en Casa Rosada
Luego de dos horas de reunión en Balcarce 50, José Antonio Kast se retiró de Balcarce 50 tras un breve intercambio con la prensa acreditada junto a la puerta de ingreso de la Casa de Gobierno. El mandatario electo también se acercó a saludar a un grupo de chilenos que se había acercado a verlo en la Plaza de Mayo.
"Les quiero dar las gracias a todos, argentinos y chilenos", manifestó Kast ante la prensa acreditada, a la vez que destacó que el encuentro con el libertario estuvo "muy bien" y proclamó: "Vamos a tener una buena relación con Argentina".
16-12-2025 12:10
José Antonio Kast llegó a la Casa Rosada para reunirse con Javier Milei
El mandatario electo trasandino cruzó las puertas de Balcarce 50 para reunirse con Javier Milei, quien se encumbra como uno de sus próximos grandes aliados en la región. En la previa, Kast había estado reunido con el ministro de Economía, Luis Caputo, en el Palacio de Hacienda.
portada llegada kast
16-12-2025 09:30
Los elogios de Kast al Gobierno de Milei en la previa del encuentro
"Con el presidente Javier Milei nos hemos conocido hace años. Eso va forjando una relación. Tenemos que partir con toda la fuerza teniendo la mayor cantidad de los vínculos", planteó Kast a medios de su país antes de que partiera su vuelo de Latam rumbo a la Argentina, que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 9.15 horas.
En ese sentido, el dirigente chileno afirmó que "hay mucho que aprender en Argentina de cómo han reducido la inflación y la pobreza extrema", a la par que destacó "cómo han combatido el crimen organizado".
En sintonía con el tono del gobierno argentino, el presidente electo replicó la consigna que Milei popularizó durante la campaña y tras su triunfo electoral: “Viva la libertad, carajo". Un gesto que deja en claro la sintonía política entre ambos líderes.
16-12-2025 08:30
La agenda del encuentro
El referente del Partido Republicano de Chile manifestó en reiteradas oportunidades su intención de potenciar la relación con la Argentina y consolidar una agenda común con el gobierno libertario. En ese marco, el encuentro con Milei apunta a “aceitar” una relación basada en afinidades ideológicas y en una visión compartida sobre la región.
Tras conocerse el resultado electoral en Chile, el presidente argentino celebró el triunfo de Kast a través de sus redes sociales. “Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI”, expresó Milei.
Como parte de su agenda en Buenos Aires, el mandatario electo chileno visitará el Salón Blanco del Palacio de Gobierno, en lo que será su primera recorrida oficial como presidente electo. Si bien el cronograma aún se encuentra en elaboración, no se descarta una reunión con el secretario de Política Económica del Ministerio de Economía, José Luis Daza, de nacionalidad chilena.
Tras el encuentro con Milei, Kast participará a las 13.30 de un almuerzo con empresarios argentinos en el Hotel Intercontinental y a las 17.30 tendrá una reunión con el embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo
Así, se prevé que a las 21:05 despegue nuevamente rumbo a Santiago de Chile, donde aterrizará pasadas las 23.20.