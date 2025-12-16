Javier Milei recibió a José Antonio Kast en Casa Rosada tras su triunfo electoral en Chile

Live Blog Post

La síntesis del encuentro entre Milei y Kast

Según comunicaron desde Casa Rosada, Javier Milei le reiteró durante el encuentro al presidente electo sus felicitaciones por el contundente triunfo en la segunda vuelta electoral y le deseó el mayor de los éxitos en su gestión.

"La elección de nuestro país como primer destino internacional del Presidente electo de Chile da cuenta de la importancia estratégica de la relación bilateral, que ingresará en una etapa de renovado impulso y compromiso frente a los principales desafíos de la agenda común, así como de los asuntos regionales y globales", aseguraron en Balcarce 50.

En ese sentido, el libertario confirmó su participación en la ceremonia de transmisión del mando presidencial que se celebrará Chile el próximo 11 de marzo.

Javier Milei y José Antonio Kast en Casa Rosada 16-12-25 El presidente Javier Milei junto al mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, en la Casa Rosada. Presidencia

Durante esta primera reunión, ambos mandatarios trazaron una hoja de ruta para el trabajo conjunto a partir de marzo próximo, cuando José Antonio Kast asuma la Presidencia del país vecino, y establecieron prioridades en materia de seguridad regional y fronteriza, lucha contra el crimen organizado transnacional, promoción del comercio y las inversiones, y cooperación en sectores clave de la economía.

En ese marco, los presidentes instruyeron a sus equipos de trabajo a iniciar contactos para retomar las reuniones de los principales mecanismos de la agenda bilateral "a fin de avanzar en la construcción y el afianzamiento de una relación fructífera y moderna, que potencie el desarrollo económico y la prosperidad de nuestros países".

"Los principios rectores que guiarán esta nueva etapa del relacionamiento bilateral serán, ante todo, la defensa de la libertad, la vida y la propiedad privada, en un espíritu de cooperación y confianza mutua, y con la decidida voluntad política de inaugurar un camino sostenido de crecimiento para ambos países y de mayor seguridad en la región", concluyeron en la Casa de Gobierno.