Con recortes polémicos, el Gobierno dictaminó el Presupuesto 2026 y debatirá las reformas fiscales

Durante la jornada de este martes, el Gobierno puso en marcha la maquinaria legislativa en Diputados para avanzar con el paquete de reformas que se propuso aprobar tras imponerse en la elección legislativa del 26 de octubre.

Quedó lejos aquella victoria inesperada que le devolvió a Javier Milei el timón político que le permitió, esta semana, acelerar el tratamiento para las reformas fiscales y laborales. Así, el Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal y la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, llegaron a las comisiones de Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda.

La jornada inició a las 10 de la mañana, con la reunión informativa de la comisión de Legislación Penal, a cargo de Laura Rodríguez Machado. Después, llegado el mediodía fue el turno de la comisión de Presupuesto y Hacienda que preside el diputado nacional por La Libertad Avanza, Bertie Benegas Lynch, donde el oficialismo tuvo su primer paso victorioso.

Debatido el Presupuesto 2026, el Gobierno consiguió dictamen de mayoría para su tratamiento. El mismo consistió en un dictamen con 28 firmas, siendo necesarias 25, y 6 firmas en disidencia que provinieron del PRO, El mismo, se alcanzó con 28 firmas, que incluye legisladores de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Elijo Catamarca y Producción y Trabajo.

Por su parte, se obtuvieron dos dictámenes en minoría. Uno de Unión por la Patria, con 18 firmas; y otro del interbloque Unidos, con 3 firmas, las de Nicolás Massot, Jorge Rizzotti e Ignacio García Aresca.

El PRO conforma el interbloque "Fuerza del Cambio" junto a la UCR, el MID, ABA (Adelante Buenos Aires, el monobloque de Karina Banfi), PSC (Por Santa Cruz), y tiene a Cristian Ritondo como presidente.

El Presupuesto llega a la Cámara de Diputados

Este miércoles se dará el primer desafió para la gestión libertaria en la Cámara Baja, donde van a debatirse el Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal, y el Compromiso Nacional para la Estabilidad fiscal y Monetaria, que merece un párrafo aparte y genera incertidumbre respecto a su aprobación ya que cosecha críticas transversales al interior de los espacios, e implica una arquitectura legal más fina para su aprobación.

A pesar de que llegará finalmente al recinto, el presupuesto no careció de críticas en la oposición, sobre todo en lo que respecta a la derogación de dos leyes que fueron aprobadas, y posteriormente ratificadas por el Congreso luego de que las iniciativas fueran vetadas por Javier Milei. Estamos hablando del financiamiento de las universidades públicas y de discapacidad.

Inocencia Fiscal y Compromiso Fiscal y Monetario

Las otras dos iniciativas debatidas a partir de las 15 horas en las comisiones de Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda, el proyecto de Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad fiscal y Monetaria y el proyecto de Inocencia Fiscal, alcanzaron también dictámenes de mayoría. El primero con 28 firmas y 4 disidencias; mientras el segundo se hizo de 44 firmas.