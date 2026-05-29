El Gobierno prorrogó un millonario contrato para controlar el transporte público

El Gobierno de Mendoza prorrogó el contrato con la empresa encargada de controlar el recorrido del transporte público urbano en la provincia. El convenio tendrá una duración de dos años y se destinarán más de 422 millones de pesos.

A través del decreto Nº 1029, el gobernador Alfredo Cornejo firmó la prórroga de la contratación de la empresa Bienestar, Logística y Organización SA (BLO) encargada de prestar el servicio de monitoreo de unidades de Transporte Público Urbano de Pasajeros.

En 2021 el Gobierno provincial lanzó la licitación para contratar un Sistema Inteligente de Transporte (SIT) para el servicio público de transporte regular de pasajeros del área metropolitana del Gran Mendoza y media y larga distancia provincial y tótems informadores de transporte.

La empresa BLO resultó adjudicataria de esa licitación y firmó el contrato para la prestación del servicio de monitoreo de los colectivos del transporte público en 2023.

El Gobierno frenó el paro de colectivos de mañana. La empresa encargada de brindar el servicio de monitoreo es BLO. Gobierno de Mendoza

El acuerdo establecía que la duración del contrato era de 36 meses y que una vez concluido ese periodo se podría prorrogar por un plazo adicional de hasta 24 meses.

Ante la finalización del contrato, la Dirección de Administración y Transporte de la Subsecretaría de Transporte solicitó la prórroga de la contratación con la empresa BLO.

Asimismo, la empresa adjudicataria manifestó formalmente su voluntad de continuar con la prestación del servicio contratado.

Por lo tanto, el gobernador Cornejo dispuso la prórroga del acuerdo con BLO por dos años, a partir del 1 de mayo de 2026.

El monto total destinado para esta prórroga será de $422.037.000. En tanto, en el Ejercicio 2026 se invertirán $140.679.000 en el pago de este servicio.