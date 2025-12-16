El Congreso activa sus engranajes: comienzan los debates de las reformas impulsadas por el Gobierno

Luego de una breve interrupción tras el cierre de las sesiones ordinarias, el Congreso vuelve a ponerse en marcha para comenzar a discutir el paquete de reformas que el Gobierno de Javier Milei impulsó para las extraordinarias. La Cámara de Diputados va por el dictamen de tres proyectos con miras a llevarlos al recinto el miércoles, mientras que el Senado marca el rumbo para la discusión de la reforma laboral.

La cruzada parlamentaria del oficialismo se inauguró este martes desde las 10, con la apertura del debate en la Comisión de Legislación Penal . Allí, los legisladores celebraron una reunión informativa de los proyectos de Reformas al Procedimiento Tributario y al Régimen Penal Tributario – Inocencia fiscal.

Las reuniones de las comisiones continuarán a las 12, con el estreno de la Comisión de Presupuesto y Hacienda , donde La Libertad Avanza tiene el objetivo central de obtener dictamen para el proyecto de ley de leyes que envió el Ejecutivo en septiembre. En ese escenario, se espera que el peronismo no se quede con los brazos cruzados y firme su propio dictamen de minoría, al igual que el bloque de Unidos.

La danza de las comisiones cerrará a las 15, con un plenario unificado de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal , donde el foco estará puesto en dictaminar el proyecto de inocencia fiscal que empezaron a discutir en Penal más temprano.

Sin embargo, la fiesta en Diputados no termina ahí, ya que el oficialismo citó para este miércoles una sesión especial a las 14 para aprobar y girar al Senado los tres temas que se tratarán este martes en comisiones: Presupuesto 2026, Inocencia Fiscal y la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria.

Este último punto incluye la creación de penas de cárcel de 1 a 6 años y la prohibición de ocupar cargos públicos por el doble de los años para los legisladores que voten proyectos de ley que promuevan el déficit fiscal, una medida resistida por la oposición.

Dado el nuevo escenario de primera minoría para La Libertad Avanza -con los lugares que eso le significó en las comisiones-, el oficialismo no espera tener grandes sobresaltos en las instancias previas, pero los porotos se juegan en el recinto. Allí, el Gobierno todavía no tiene garantizados los votos y los proyectos podrían sufrir modificaciones.

En medio de esas negociaciones van y vienen el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el ministro del Interior, Diego Santilli, que agilizan las conversaciones con los diferentes bloques para asegurarse un primer triunfo legislativo en las extraordinarias.

La discusión por la reforma laboral en el Senado

Mientras tanto, otra batalla crucial se lleva adelante en el Senado, donde Patricia Bullrich se ocupará de promover como jefa de bloque de La Libertad Avanza el proyecto de reforma laboral.

En la cámara alta, la discusión comenzó a las 11 con una reunión de labor parlamentaria en donde los libertarios buscan imponer un plan de acción de cara al 30 de diciembre, fecha en la que se termina el período de extraordinarias.

La Libertad Avanza quiere que el trámite sea veloz, mientras que la oposición quiere debatir punto por punto. En ese sentido, los bloques opositores invitaron a más de 100 figuras del mundo laboral y empresarial para darle profundidad al debate, mientras que en el oficialismo insisten con que ese debate ya se llevó a cabo en el Consejo de Mayo. Continúan las negociaciones, y el tiempo corre.