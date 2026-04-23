En medio de la crisis, Javier Milei se mostrará con Adorni y confirmó su candidatura en 2027

En medio de la investigación judicial, Milei irá con Adorni al Congreso y ratificó su respaldo al jefe de Gabinete. Además, aseguró que aplicará a candidatearse para reelegir en 2027.

La presencia del mandatario está prevista para el próximo miércoles, cuando Adorni brinde explicaciones ante los legisladores en una jornada que se anticipa tensa. La oposición busca poner bajo la lupa los detalles de la causa que involucra al jefe de Gabinete, vinculada a la adquisición de propiedades en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia.

Milei defendió a su colaborador y aseguró que está cumpliendo con los requerimientos judiciales. En ese sentido, remarcó que el proceso avanza dentro de los plazos previstos y transmitió tranquilidad respecto a la situación.

En paralelo, el Presidente confirmó su intención de competir en las elecciones de 2027. Durante una entrevista, sostuvo que buscará un nuevo mandato si considera que su gestión cumple con los objetivos planteados.

La definición se inscribe en una estrategia de consolidación política, en un contexto donde el oficialismo enfrenta tensiones y desafíos tanto en el plano institucional como en el económico.

Encuentro con Peter Thiel y agenda internacional

Milei también se refirió a la reunión que mantuvo en Casa Rosada con el empresario tecnológico Peter Thiel, a quien definió como una figura influyente del pensamiento liberal.

Según el mandatario, el encuentro giró en torno a la sostenibilidad de las reformas económicas y el rol de la política en ese proceso. Destacó coincidencias en materia tributaria, en particular en el rechazo al impuesto a la riqueza, al que calificó como una doble imposición.

Defensa del ajuste y diagnóstico económico

El jefe de Estado volvió a respaldar el programa de ajuste fiscal y reducción del gasto público. Sostuvo que estas medidas son necesarias para estabilizar la economía y mejorar los salarios a partir de incrementos en la productividad.

Reconoció que el país atravesó una desaceleración económica en el segundo semestre del año pasado, acompañada por presiones inflacionarias, pero afirmó que la Argentina logró resistir shocks externos que en otros contextos habrían tenido mayor impacto.

Además, destacó el desempeño de los activos financieros locales y señaló que el país fue valorado positivamente en foros internacionales como el FMI y el G20.

Malvinas y estrategia a largo plazo

En otro tramo de sus declaraciones, Milei abordó la cuestión de las Islas Malvinas. Aseguró que su gobierno trabaja para lograr su recuperación, aunque subrayó que el proceso debe encararse con una estrategia inteligente y sin decisiones apresuradas.

El planteo combina una reafirmación de la soberanía con una mirada pragmática sobre los tiempos y las herramientas diplomáticas necesarias.