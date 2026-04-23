Javier Milei recibió en Casa Rosada a un importante empresario tecnológico vinculado a Trump

Javier Milei retomó su agenda en el país con una reunión de alto perfil en la Casa Rosada, donde recibió al empresario tecnológico Peter Thiel, en un encuentro atravesado por el interés en inversiones y el contexto político local.

La reunión se realizó este jueves en Balcarce 50, en una jornada marcada por cuestionamientos a la decisión del Gobierno de restringir el ingreso de la prensa acreditada a la sede oficial.

El encuentro, del que no trascendieron detalles formales, contó con la participación del canciller Pablo Quirno y se convirtió en la primera actividad del Presidente tras su regreso de la gira por Israel.

No se trató del primer contacto entre Milei y Thiel. Ambos ya se habían reunido previamente en el marco del foro del Milken Institute en 2024, y el empresario había visitado la Casa Rosada en mayo del mismo año.

En los días previos, además, Thiel mantuvo un encuentro con el asesor presidencial Santiago Caputo, lo que sugiere un canal de diálogo abierto con el entorno más cercano del mandatario.

Quién es Peter Thiel

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/2047368550227087614&partner=&hide_thread=false El Presidente Javier Milei, junto al Canciller Pablo Quirno, recibió en Casa Rosada al empresario Peter Thiel. pic.twitter.com/czuClLFu4U — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) April 23, 2026

Thiel es una de las figuras más influyentes de Silicon Valley, el polo tecnológico de Estados Unidos. Cofundador de PayPal, fue también uno de los primeros inversores en Facebook, apuesta que marcó un punto de inflexión en su carrera y en la industria tecnológica global.

A lo largo de los años amplió su participación en compañías como Uber, Airbnb, Spotify y SpaceX, consolidando una fortuna estimada en decenas de miles de millones de dólares y un rol central en el ecosistema de innovación.

Entre sus activos más relevantes se encuentra Palantir Technologies, firma especializada en el procesamiento de grandes volúmenes de información, utilizada por agencias de inteligencia, defensa y organismos estatales, con vínculos históricos con el gobierno de Estados Unidos.

Además de su perfil empresarial, Thiel mantiene una fuerte incidencia política en su país. Es cercano al expresidente Donald Trump y ha respaldado sus campañas, además de haber tenido vínculos con figuras del actual liderazgo republicano.

Inversiones y agenda económica

Según trascendió, el eje del encuentro estuvo puesto en explorar oportunidades de inversión en la Argentina, en línea con la estrategia del Gobierno de atraer capitales extranjeros vinculados a sectores tecnológicos e innovadores.

La reunión refleja el interés del oficialismo por posicionar al país como destino de inversiones en economía del conocimiento, en un contexto donde busca fortalecer vínculos con actores clave del sistema tecnológico global.