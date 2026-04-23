Juan Grabois se unió con dos exmacristas y presentó un proyecto en Diputados para presionar a Javier Milei

Juan Grabois presentó su primer proyecto en Diputados. Lo curioso es que lo hizo con dos exreferentes del macrismo, como Nicolás Massot (Buenos Aires), quien fue jefe del bloque PRO dutante la gestión de Mauricio Macri, y Maximiliano Ferraro (Capital Federal), de la Coalición Cívica, que integró la alianza Cambiemos.

Se trata de un proyecto que propone la creación del Programa Nacional de Educación Digital Integral (EDI), de carácter obligatorio para todos los niveles educativos. La iniciativa busca que estudiantes, docentes y familias desarrollen capacidades para usar las tecnologías de forma crítica, responsable y segura.

Entre sus medidas concretas se destacan la prevención y concientización sobre riesgos como el grooming, el ciberbullying, la ludopatía digital, la violencia en línea y la adicción a las redes sociales. El proyecto plantea además preparar a los estudiantes para comprender y usar críticamente la inteligencia artificial, y promover la soberanía tecnológica frente a la concentración de poder de las grandes plataformas globales.

Se propone una implementación gradual con un plazo máximo de dos años. La autoridad de aplicación será la Secretaría de Educación, bajo el Ministerio de Capital Humano, con informes semestrales de monitoreo obligatorios.

Juan Grabois y Nicolás Massot: una relación que lleva años La alianza entre Grabois y Massot no es nueva. Los dos tienen un vínculo construido hace años, desde los tiempos de la Ley de Barrios Populares, aprobada durante el gobierno de Macri, donde fueron sus principales impulsores. En ese marco, Grabois llegó a llevar a Massot al Vaticano para reunirse con el papa Francisco, una imagen que grafica la confianza política y personal entre ambos.