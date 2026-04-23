Guillermo Francos cuestionó a Manuel Adorni y le aconsejó "que no pinte a irónico o soberbio"
El exjefe de Gabinete evaluó el presente de la gestión de Javier Milei. Cuestionó el estilo de Manuel Adorni, abordó el rol de Santiago Caputo y explicó por qué se fue del Gobierno.
Guillermo Francos rompió el silencio y habló sobre algunos de los temas más sensibles del actual gobierno de Javier Milei: desde la causa judicial que salpica a su sucesor en la jefatura de Gabinete, Manuel Adorni, hasta las tensiones internas dentro de La Libertad Avanza.
Sobre es escándalo que involucra a Adorni, Francos prefirió la prudencia: "Me cuesta mucho opinar sobre este tema", pero "hay que tomarlo con mucha seriedad", señaló. Si bien no profundizó sobre la investigación que pesa sobre su sucesor, Guillermo le dio un consejo: "Un jefe de Gabinete como un ministro debe guardar un estilo que puede ser más o menos informal, pero no que pinte a irónico o soberbio".
En ese sentido, habló sobre los mensajes en redes sociales que hace Manuel, que personalmente no le gustan a su predecesor: "La gente lo toma mal".
Video: la crítica de Guillermo Francos al estilo de Manuel Adorni
El análisis de Guillermo Francos sobre el Gobierno
Francos también describió el estado anímico de Milei con una imagen que no pasó inadvertida: "Lo veo molesto con muchas cosas, se lo ve en la expresión". Sin embargo, reafirmó su lealtad al mandatario: "Siempre voy a estar a disposición del Presidente y de la gestión".
Mientras tanto, el exfuncionario se mostró cauto al hablar del desplante de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien no se hizo presente junto a Adorni y otros funcionarios en el homenaje al Papa Francisco celebrado en Luján. Su diagnóstico fue: "Ellos tienen una relación difícil desde hace tiempo y el Presidente tiene sus dudas sobre la vice".
Por qué se fue Guillermo Francos: tensiones y decisiones contrapuestas
El exfuncionario fue uno de los pocos en hablar abiertamente sobre la dinámica interna de La Libertad Avanza. Describió a Milei como alguien que frecuentemente debe elegir entre "dos sectores muy fuertes que tienen posiciones contrapuestas". Fue en ese contexto donde explicó su propia salida del gobierno: "Por eso preferí irme amigablemente. Sentía que había un clima complicado".
No ahorró críticas al clima general dentro del espacio: "Hay cosas que perjudican al Gobierno, que generan un clima de duda. Falta ser un poco más racionales en estos temas y no permitir que los dominen las pasiones".
Respecto del asesor presidencial Santiago Caputo —una figura que genera controversias dentro y fuera del oficialismo—, Francos optó por una lectura pragmática: "Tiene la confianza del Presidente y la capacidad para ocupar un rol en el Gobierno".