Guillermo Francos cuestionó a Manuel Adorni y le aconsejó "que no pinte a irónico o soberbio"

Guillermo Francos rompió el silencio y habló sobre algunos de los temas más sensibles del actual gobierno de Javier Milei: desde la causa judicial que salpica a su sucesor en la jefatura de Gabinete, Manuel Adorni , hasta las tensiones internas dentro de La Libertad Avanza.

Sobre es escándalo que involucra a Adorni, Francos prefirió la prudencia: "Me cuesta mucho opinar sobre este tema", pero "hay que tomarlo con mucha seriedad" , señaló. Si bien no profundizó sobre la investigación que pesa sobre su sucesor, Guillermo le dio un consejo: "Un jefe de Gabinete como un ministro debe guardar un estilo que puede ser más o menos informal, pero no que pinte a irónico o soberbio ".

En ese sentido, habló sobre los mensajes en redes sociales que hace Manuel, que personalmente no le gustan a su predecesor: "La gente lo toma mal".

Francos también describió el estado anímico de Milei con una imagen que no pasó inadvertida: "Lo veo molesto con muchas cosas, se lo ve en la expresión" . Sin embargo, reafirmó su lealtad al mandatario: "Siempre voy a estar a disposición del Presidente y de la gestión" .

Mientras tanto, el exfuncionario se mostró cauto al hablar del desplante de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien no se hizo presente junto a Adorni y otros funcionarios en el homenaje al Papa Francisco celebrado en Luján. Su diagnóstico fue: "Ellos tienen una relación difícil desde hace tiempo y el Presidente tiene sus dudas sobre la vice".

Por qué se fue Guillermo Francos: tensiones y decisiones contrapuestas

El exfuncionario fue uno de los pocos en hablar abiertamente sobre la dinámica interna de La Libertad Avanza. Describió a Milei como alguien que frecuentemente debe elegir entre "dos sectores muy fuertes que tienen posiciones contrapuestas". Fue en ese contexto donde explicó su propia salida del gobierno: "Por eso preferí irme amigablemente. Sentía que había un clima complicado".

No ahorró críticas al clima general dentro del espacio: "Hay cosas que perjudican al Gobierno, que generan un clima de duda. Falta ser un poco más racionales en estos temas y no permitir que los dominen las pasiones".

Respecto del asesor presidencial Santiago Caputo —una figura que genera controversias dentro y fuera del oficialismo—, Francos optó por una lectura pragmática: "Tiene la confianza del Presidente y la capacidad para ocupar un rol en el Gobierno".