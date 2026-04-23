Javier Milei, tras el fallo que ratifica la reforma laboral: "No podrán detener el crecimiento que se viene"

El presidente Javier Milei celebró con un mensaje enfático la decisión de la Cámara Nacional del Trabajo que restituyó artículos clave de la reforma laboral y dejó sin efecto la cautelar que los mantenía suspendidos.

“No podrán detener el crecimiento que se viene para el País. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”, escribió el mandatario en sus redes sociales , en una reacción inmediata tras conocerse el fallo judicial .

El pronunciamiento del jefe de Estado se dio luego de que la Sala VIII del tribunal resolviera otorgar efecto suspensivo a la apelación presentada por el Estado Nacional, lo que en la práctica restablece la vigencia de 82 artículos de la Ley de Modernización Laboral (N° 27.802).

La decisión judicial revierte así el fallo de primera instancia que había sido dictado por el juez Raúl Ojeda, quien había hecho lugar a una medida cautelar impulsada por la CGT , al considerar que la reforma podía vulnerar derechos laborales protegidos constitucionalmente.

Con la resolución de la Cámara, esos artículos vuelven a regir plenamente en todo el territorio nacional, al menos hasta que exista una definición de fondo sobre la constitucionalidad de la norma.

En este contexto, el mensaje de Javier Milei refuerza la postura del Gobierno en defensa de la reforma, a la que considera una herramienta central para impulsar la actividad económica y el empleo formal.

El tono del Presidente, alineado con su estilo habitual, buscó transmitir una señal política clara de respaldo a la decisión judicial y de confianza en el rumbo económico, en medio de un escenario de fuerte disputa con sectores sindicales que habían promovido la suspensión de la ley.