Javier Milei no resuelve el deterioro de su Gobierno por las internas: las fisuras del armado libertario frente al dilema electoral

Hay un dato que vale más que mil palabras y provoca millones de especulaciones. La emblemática oficina de Move Group, en Guido y Callao, está en venta. Quienes hicieron a Javier Milei presidente, con Santiago Caputo a la cabeza , ¿están analizando también en cambiar?

Los mal pensados, y algunos de sus poderosos enemigos, ya infieren que, al igual que las oficinas, “Santiago también puede venderse” . La pelea que se cocinaba a fuego lento antes del primer cierre de listas en la Ciudad de Buenos Aires, en el primer trimestre de 2025, ahora los está quemando, y solo es cuestión de tiempo para que las llamas terminen quemando un producto exitosísimo pero sin sustancia.

Se entiende la frustración del asesor presidencial que llegó a la centralidad del poder con ciertos humos de redentor y terminó siendo reconocido por el sistema como el único que entiende la conversación del poder en el corazón libertario. Quizás se extralimitó en sus pretensiones en el manejo del organigrama y en todo lo que eso conlleva, recursos incluidos. La pelea con la hermanísima tiene, en este aspecto, un elemento clave y nunca zanjado.

Es que Karina Milei pudo haber llegado al poder con un desconocimiento supino del manejo del Estado , sus recursos y sus facultades. Pero una vez aleccionada y asesorada, podría haber mandado ha reconstruir el sistema de reparto de los organismos y las áreas en que se apropió el asesor presidencial. Nunca sucedió. Directamente quiso usar una motosierra, al igual que la que utiliza su hermano presidente, y eso estropeó el Triángulo de Hierro que llevó a Javier Milei a la cúspide institucional argentina.

¿Realmente es relevante la discusión en la que se entreveran los apóstoles libertarios como Lilian Lemoine y el Gordo Dan? Por supuesto que no lo es. Terminan siendo fuegos de artificios similares a los que otros personajes del kirchnerismo quienes, en el pasado reciente, producían para generar contenidos que evitara adentrarse en los temas reales.

Esta anarquía, que no tiene ribetes de capitalista, genera que cualquiera, en la cima o las cercanías del poder, se transforme en cuentapropista deseoso de ocupar cuanta oficina pública quede al descubierto o pueda atrapar en el desconcierto general. Pasa con aliados estratégicos venidos desde el PRO, culturalmente más habituados a encontrar oportunidades para luego intercambiarlas por estabilidad legislativa. ¿Cuánto tiempo más podrán hacerlo? ¿Cuándo aparecerá el divorcio entre lo que está dejando traslucir Mauricio Macri con aquellos que dicen representarlo?

El origen de La Libertad Avanza y el fenómeno Adorni

La Libertad Avanza tuvo un problema de origen. Armó su estructura con enfervorizados, y en algunos casos vengativos, personajes que se mataban por ser parte de “lo nuevo, lo irreverente, casi lo marginal”. Pero, para completar la faena de colocar candidatos en cada pueblo y en cada provincia, recurrieron a la oferta preexistente pero expulsada, porque los conocían, del PRO, el radicalismo y el peronismo kirchnerista.

“Quienes no podían entrar en ninguna de estas tres fuerzas, con sus respectivas ramificaciones internas, imagínate el nivel que tenían”, le dijo oportunamente un importante consultor que trabajó en la campaña de uno de los candidatos más activos del mundo mileista. “Querían ser casta pero nunca lo dejaban”, razonó en estas horas.

De ahí que a muy pocos los sorprenda el fenómeno de Javier Adorni, cuya escribana asumió que “le salió todo de golpe”. En un año, el jefe de gabinete se comprometió en conseguir, por todo lo declarado en instancia judicial, cerca de US$ 500.000 dólares.

La encrucijada de Mauricio Macri y el futuro de las PASO

El problema que tienen las fuerzas que hoy siguen sosteniendo a Milei, fundamentalmente el PRO y cualquier otro desprendimiento, como podría ser la mismísima Patricia Bullrich, es que su dirigencia sigue haciendo política a través de los diarios. Entonces, por más que sean convocados a reuniones de organización, análisis y les adelanten algunos pasos de campaña propia, cuando leen o escuchan los medios nacionales quedan asombrados porque lo que le dicen en privado se contradice con lo que opinan sus máximas figuras en el nivel nacional. “¿Vamos aliados con los locos estos?”. Es la pregunta más frecuente de cuanto concejal macrista anda dando vuelta. No saben si atacar o abrazar a sus colegas mileistas y eso paraliza a toda la tropa.

Mauricio Macri - Portada Mauricio Macri debe corregir urgentemente lo que quiere hacer con lo que hacen quienes dicen seguirlo. Foto: RS Fotos.

Mauricio Macri está muy activo, pero mucho más callado que lo que expone en conferencias de prensa como las de Chaco, donde el corte que más se viralizó fue al levantarse de la conferencia de prensa, supuestamente, porque no quiso responder si seguirá apoyando o no a Milei.

“Era la tercera vez que se lo preguntaban… Había estado más de media hora hablando de ese y otros temas”, justificó un referente que estuvo ahí. Otro dirigente, con mucha ascendencia en ese espacio, se preguntaba si no era conveniente acompañar el proyecto de eliminación de las PASO presentado por el gobierno. Pero no lo hacía por una cuestión estética o hipócrita como lo discute la política, sino por una cuestión de supervivencia. “Si los libertarios siguen diciendo que quieren arreglar, algunos de los nuestros hacen lo mismo que el año pasado y nunca van a animarse a plantarse”. Por supuesto que un acuerdo es mucho más factible de ejecutarse con primarias que sin ellas. “Por eso, sin las PASO, cada uno está obligado a jugar con lo propio”.

La charla se iba desarrollando en un tradicional punteo de temas y, al repasar lo sucedido en el pasado inmediato y cómo fue dándose la relación PRO-UCR-LLA, el mismo multifacético consultor respondió: “La verdad que siempre terminan haciendo lo que ellos quieren… Así que dejarlas disponible para juntar lo que antes era Cambiemos no está mal”.