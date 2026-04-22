Javier Milei recibe este jueves a uno de los magnates más influyentes de Estados Unidos y cercano a Donald Trump

El presidente se reunirá este jueves a las 14. Se trata de Peter Thiel, un empresario referente de la industria tecnológica y militar del país norteamericano. Qué hace en Argentina.

El presidente Javier Milei mantendrá este jueves un encuentro con el empresario Peter Thiel, uno de los empresarios más influyentes de Silicon Valley y con fuerte inserción en los sectores tecnológico y de defensa en Estados Unidos. La reunión está prevista para las 14 en la Casa Rosada, según confirmaron fuentes oficiales a MDZ.

El vínculo entre ambos no es nuevo. Thiel ya había estado en Balcarce 50 en mayo de 2024. También habían coincidido previamente en Los Ángeles, durante un foro del Milken Institute, en uno de los primeros viajes internacionales de Milei.

El magnate encabezó reuniones con algunos funcionarios del Gobierno, con quienes se actualizó acerca del presente de las reformas que lleva adelante el mandatario.

Quién es Peter Thiel Thiel es conocido por su rol como cofundador de PayPal y por liderar Palantir Technologies, firma creada en 2003 con apoyo de la CIA y especializada en el desarrollo de software de análisis de datos utilizado por agencias de inteligencia, defensa y organismos estatales. La compañía cuenta con contratos con el gobierno de Estados Unidos, fuerzas armadas y clientes privados a nivel global.

Con una fortuna estimada en unos 27 mil millones de dólares, Thiel consolidó su posición en la industria tecnológica tras una temprana inversión en Facebook en 2004, cuando aportó US$500.000 a la entonces incipiente compañía creada por Mark Zuckerberg.