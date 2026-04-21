La visita del cofundador de PayPal en Argentina: reuniones con el Gobierno, Palantir y el Superclásico

El cofundador de PayPal y Palantir , Peter Thiel, lleva más de una semana en la Argentina, manteniendo reuniones clave con figuras centrales del Gobierno de Javier Milei . Su visita combina agenda empresarial y política en un perfil deliberadamente bajo.

Con presencia en el estadio Monumental durante el Superclásico entre River y Boca, y una base de operaciones en una mansión alquilada en Barrio Parque, la visita de Thiel combina política y negocios en la argentina libertaria.

El lunes pasado, según Infobae, Thiel almorzó a solas con Santiago Caputo. La conversación, según fuentes al tanto del encuentro, giró en torno al escenario internacional, las transformaciones del ecosistema tecnológico global y el lugar que la Argentina podría ocupar en ese mapa.

No es la primera vez que el empresario tiene contacto con el entorno presidencial. Con anterioridad a esta visita, Thiel ya había mantenido un intercambio directo Milei, en el que ambos abordaron las reformas estructurales en curso, el proceso de transformación económica y las tendencias globales que enmarcan ese proceso.

El vínculo, aunque relativamente reciente, sugiere un interés concreto del inversor en el experimento político y económico argentino.

Del Monumental a la mansión de Barrio Parque

El fin de semana, Thiel asistió al clásico entre River y Boca acompañado por su pareja, Matt Danzeisen, y un grupo reducido de colaboradores.

Además de vivir el partido, mantuvo conversaciones con directivos del club sobre proyectos de infraestructura en marcha, entre ellos la construcción del nuevo techo del estadio, obra a cargo de una firma alemana.

El detalle no es menor ya que Thiel nació en Frankfurt y aunque desarrolló su carrera en Silicon Valley, mantiene una conexión cultural y afectiva con sus raíces europeas.

Lejos de ser un turista de paso, el empresario habría alquilado una mansión en Barrio Parque para establecerse durante su estadía, desde donde recibió a referentes del empresariado local.

El factor Palantir: datos, inteligencia y controversia

Más allá de su rol como inversor de riesgo, Thiel es cofundador y presidente de Palantir Technologies, compañía que representa quizás la dimensión más compleja —y más debatida— de su trayectoria.

Fundada en 2003 junto a Alex Karp y otros miembros de la llamada "mafia de PayPal", la firma se convirtió en contratista estratégica de agencias como la CIA y el FBI, con una especialización en la integración y análisis masivo de datos.

Su arquitectura de productos responde a esa lógica: Gotham procesa información proveniente de drones y satélites para uso en defensa e inteligencia; Metropolis se aplica al sector financiero para detección de fraude y análisis de mercado; Foundry apunta a grandes corporaciones que buscan optimizar operaciones a partir del procesamiento de datos internos.

El conjunto configura una plataforma con capacidad para operar en los puntos de intersección entre tecnología, seguridad y geopolítica.

Un inversor con visión de largo plazo

Con una fortuna estimada en torno a los 29.300 millones de dólares al momento de esta publicación, Thiel figura entre las cien personas más ricas del planeta según Forbes.

Desde Founders Fund, el vehículo de inversión que fundó, participó en apuestas tempranas en compañías como Stripe y SpaceX, y fue el primer inversor externo de relevancia en Facebook, aunque redujo su participación progresivamente hasta abandonar el directorio en 2022.

Thiel también es conocido por sus posicionamientos ideológicos. En 2018 se mudó de San Francisco a Los Ángeles, argumentando que Silicon Valley se había convertido en un "estado de partido único", sin espacio para el pensamiento heterodoxo.