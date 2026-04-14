Mauricio Macri dijo que el país "ya tuvo demasiado tiempo de improvisaciones" y Vidal habló del "próximo paso"

Mauricio Macri reapareció anoche en el marco de la cena anual de la Fundación Pensar, el think thank del PRO, que contó con más de 500 personas en el predio de La Rural, en Palermo, donde asistieron políticos y empresarios.

El expresidente encabezó el evento, junto a la exgobernadora María Eugenia Vidal y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , quienes fueron los únicos oradores en una actividad que procuró mostrar volumen político en cuanto a la cantidad y calidad de dirigentes, además de contar con una agenda de temas independientes al Gobierno.

El exmandatario hizo un discurso breve y se dedicó a entrevistar a un especialista de inteligencia artificial. Sin embargo, previo a ello dio un mensaje político: “Lo peor que hay en el mundo es improvisar. La Argentina tiene que superarse porque ya tuvo demasiado tiempo de improvisaciones. Estamos acá mirando el futuro”. En tanto, Vidal, titular de la organización, fue quién dio inicio a la cena, enfatizando que “el Pro está lleno de presente”.

“Queremos ser mucho más que presente. Siempre apostamos al futuro. Queremos ser anfitriones del futuro y estamos formando futuros líderes públicos”. En ese sentido, instó a “trabajar sobre lo que la Argentina necesita para los próximos diez años” y “ser protagonistas del próximo paso. De la estabilidad al desarrollo. La estabilidad que genera que el desarrollo sea para siempre”.

La frase del “próximo paso” se referencia de una de las últimas declaraciones de Macri en el reciente cónclave amarillo que se realizó en Parque Norte, donde se esperaba una eventual candidatura formal de un dirigente amarillo para 2027. No hubo nombre ni se habló formalmente de una postulación, pero la señal existió.

"Hoy hay más de mil argentinos que forman parte de este espacio: gobernadores, intendentes, ministros, concejales, legisladores provinciales, diputados y senadores nacionales. Mujeres y hombres que todos los días se levantan y toman decisiones para mejorar la vida de los argentinos”, subrayó Vidal.

A su vez, Jorge Macri expresó: “Cambian los contextos y cambian las herramientas. Pero Buenos Aires siempre se anima a repensarse, a convocar a los mejores y a transformar los desafíos en oportunidades para seguir creciendo”.

“Vamos a defender esta ciudad de quienes creen que se puede vivir de otra manera, con más desorden, más caos y menos respeto por las reglas. Nosotros creemos en una ciudad que abraza la libertad, el sentido común y una convivencia ordenada, donde cada persona pueda desarrollarse y vivir mejor. Ese es el camino que elegimos y el que vamos a seguir defendiendo”, añadió.

Las sorpresas más llamativas están relacionadas a la ausencia de Diego Santilli, actualmente ministro de Interior de Javier Milei. A su vez, no estuvieron otros gobernadores macristas, como Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, e Ignacio Torres, de Chubut.

En el marco de las presencias más relevantes se anotaron el presidente del bloque PRO en diputados, Cristian Ritondo y otros legisladores del espacio como Martín Ardohain, Fernando de Andreis y Florencia de Sensi. Hicieron lo propio los senadores Martín Goerling Lara, Andrea Cristina y Victoria Huala. Otros referentes históricos del partido dijeron presentes como los exfuncionarios Guillermo Dietrich, Fernando de Andreis y Darío Nieto.

Hubo empresarios que asistieron al cónclave. Uno de ellos cumple un rol mucho más allá de su reconocida actividad vinculada al juego. Se trata de Daniel Angelici, el operador judicial y político que hacía años que no se lo veía en la primera plana. A su vez, concurrieron el empresario supermercadista Federico Braun, el banquero Fabián Kon, el industrial Luis Galli, entre otros.

El fundador del PRO viajará este viernes a Chaco y Corrientes, donde participará de encuentros con dirigentes locales, en una demostración de despliegue territorial.