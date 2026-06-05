Mauricio Macri visitó Santa Fe y se mostró con Pullaro, en otro guiño electoral

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , y el expresidente Mauricio Macri , recorrieron este viernes por la tarde las obras del Estadio Multipropósito del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD), en la capital provincial. El proyecto forma parte del conjunto de infraestructuras que la provincia desarrolla con vistas a los XIII Juegos Suramericanos , que se celebrarán en septiembre de 2026 en Santa Fe, Rosario y Rafaela.

Durante la visita, Pullaro y la diputada nacional Gisela Scaglia explicaron que la Provincia destina más de 90 millones de dólares a obras vinculadas a los Juegos Suramericanos 2026. La inversión incluye instalaciones deportivas, mejoras urbanas y obras de conectividad destinadas a fortalecer la seguridad vial, optimizar la accesibilidad y dejar un legado permanente para las comunidades anfitrionas.

Las autoridades señalaron que el acontecimiento reunirá a más de 4.000 deportistas de 15 países y proyectará a Santa Fe en el escenario internacional. No obstante, destacaron que el principal objetivo es que las infraestructuras construidas continúen prestando servicios a la comunidad durante las próximas décadas, favoreciendo la práctica deportiva, la formación de atletas y el desarrollo urbano.

También participaron de la actividad los intendentes de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; de Santo Tomé, Miguel Weiss Ackerley; y de Venado Tuerto, Leonel Chiarella; el diputado nacional Fernando de Andreis; y el secretario de Cooperación de la provincia, Cristian Cunha.

Durante la recorrida, el subsecretario de Infraestructura, Lucas Condal, informó que la obra registra un avance del 80 % y que la previsión es concluirla a finales de julio.

“Actualmente se están instalando las butacas y avanzan los trabajos de iluminación deportiva. En las próximas semanas comenzará la colocación del piso de madera”, explicó.

Mauricio Macri, que viene de abrir el juego electoral con una eventual candidatura tras decir a MDZ que volverá “a cantar”, está teniendo agenda todas las semanas.

Distintos sectores del PRO le piden al exjefe de Estado que se vuelva a postular el próximo año y arme alianzas con aquellos espacios que formaron parte de Juntos por el Cambio.

A su vez, este viernes por la tarde noche encabezará un acto partidario del PRO, en el marco de la cosigna nacional “Próximo Paso”.