Javier Milei confirmó su asistencia a la 13º edición de Expo EFI

La Expo EFI 2026 se realizará el 28 y 29 de abril en el CEC, con la presencia del presidente, ministros, gobernadores y referentes del sector económico.

La edición 2026 de Expo EFI reunirá a referentes clave como Javier Milei, junto a responsables de la política económica y líderes del sector privado. El evento será eje del debate sobre desafíos y oportunidades de la economía argentina, el contexto internacional y temas centrales de finanzas, inversiones y desarrollo productivo.

Organizado por Invecq Consultora Económica y Messe Frankfurt Argentina, Expo EFI abarcará una propuesta que incluye el consolidado Congreso Económico Argentino (CEA). Este es el único auditorio con acceso arancelado, en donde se analizará la actualidad y perspectivas económicas, las finanzas y los mercados, las estrategias de inversión, el programa económico, el contexto internacional, entre otros ejes destacados.

“El Congreso Económico Argentino 2026 será un espacio de suma relevancia para analizar esta transición, destacar los logros y avances del proceso de estabilización, debatir los riesgos y desafíos aún pendientes, y proyectar el modelo de crecimiento que el país necesita para dejar quince años de estancamiento estructural”, expresó Esteban Domecq, presidente de Invecq.

Expo EFI: el centro del debate económico

Entre los oradores principales del CEA se encuentran el presidente de la Nación, Javier Milei, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, el presidente del BCRA, Santiago Bausilli, los ministros Federico Sturzenegger y Pablo Quirno. Además, darán el presente Nicolás Aguzin (Bolsa de Hong Kong), Alfonso Prat-Gay, Marina Dal Poggetto, Claudio Zuchovicki, Emanuel Álvarez Agis, Andrés Malamud, Eduardo Costantini (Consultatio), Horacio Marín (YPF) e Ignacio Costa (Rio Tinto), junto a gobernadores de provincias como Mendoza, San Juan, Catamarca y Chubut.