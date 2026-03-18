Expo EFI 2026: llega la 13° edición al CEC con entrada gratuita

La Expo EFI 2026 se realizará el 28 y 29 de abril en el Centro de Convenciones de Buenos Aires (CEC), con entrada gratuita. El evento, considerado el principal encuentro de economía , finanzas e inversiones del país, reunirá a especialistas para analizar el presente y futuro de la economía argentina.

En su 13° edición, el evento —definido como “El punto de encuentro de la economía argentina”— presentará una propuesta ampliada que convoca a economistas, políticos, periodistas y referentes del sector privado. Llega tras un 2025 con más de 7000 visitantes , 200 oradores, 100 empresas y 80 conferencias.

Durante las dos jornadas, se abordarán los principales desafíos y oportunidades de la economía argentina, con foco en el contexto internacional, las finanzas , las inversiones y el desarrollo productivo.

Organizada por Invecq Consultora Económica y Messe Frankfurt Argentina, Expo EFI abarcará una propuesta que incluye el consolidado Congreso Económico Argentino (CEA).

“Después de varios años de alta volatilidad, Argentina transita una etapa decisiva. La estabilización macroeconómica ha permitido ordenar variables fundamentales, pero el verdadero desafío ahora es afianzar la estabilidad y consolidar un régimen de crecimiento sostenido. Eso implica profundizar la normalización de precios relativos, recuperar competitividad sistémica, fortalecer la inversión productiva y avanzar en reformas que mejoren la productividad y la inserción internacional del país. Sin estabilidad duradera no hay desarrollo, pero sin crecimiento no hay estabilidad que se sostenga en el tiempo”, expresó Esteban Domecq, presidente de Invecq.

El Congreso Económico Argentino, de acceso arancelado, analizará temas clave como:

Actualidad y perspectivas económicas

Finanzas y mercados

Estrategias de inversión

Reformas de largo plazo

Panorama laboral y social

Contexto internacional

Expo EFI 2025 La propuesta de Expo EFI incluye workshops, un espacio literario, un aula académica, stands comerciales, un recinto bursátil y 14 seminarios. Expo EFI

“El escenario global continúa siendo desafiante, con mayores tensiones geopolíticas en el arranque del 2026, cambios tecnológicos acelerados y nuevas reglas globales en materia de producción, comercio e inversiones. En ese contexto, Argentina tiene una oportunidad histórica de redefinir su posicionamiento. Para aprovecharla será clave construir previsibilidad, reglas de juego estables e instituciones que generen confianza de largo plazo. El 2026 se presenta como un año bisagra: puede marcar el paso definitivo desde una agenda orientada a la estabilización macro hacia una agenda estructural orientada a la competitividad, la inversión y el crecimiento”.

“Con este marco, el Congreso Económico Argentino 2026 será un espacio de suma relevancia para analizar esta transición, destacar los logros y avances del proceso de estabilización, debatir los riesgos y desafíos aún pendientes, y proyectar el modelo de crecimiento que el país necesita para dejar quince años de estancamiento estructural”, señaló Domecq.

Expo EFI: actividades, workshops y sectores clave

La Expo EFI 2026 ofrecerá una agenda amplia con múltiples espacios de intercambio y capacitación para distintos sectores.

Entre las principales propuestas se destacan:

Más de 30 workshops

Espacio literario con presentación de libros

Aula académica

Stands comerciales

Recinto bursátil

14 seminarios sectoriales con presencia de destacados referentes de la minería, petróleo y gas, agro, fintech, inversiones, pymes y emprendedores, financiamiento, turismo, automotriz, franquicias, consumo masivo, real estate.

Con esta propuesta, la Expo EFI busca consolidarse nuevamente como un espacio central para debatir el rumbo económico del país y proyectar el modelo de desarrollo a futuro.

Para más información e inscripción, ingresar a www.expoefi.com.