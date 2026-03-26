Karina Milei volvió a marcarle la cancha a Santiago Caputo con un hombre clave en la bicameral de Inteligencia

Karina Milei sigue con su plan de acotar la capacidad de fuego de Santiago Caputo y sus funcionarios. Ahora, pone un pie en la inteligencia e impulsó al diputado Sebastián Pareja (Buenos Aires), uno de sus hombres de más confianza, como titular de la comisión bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.

Se trata de un espacio parlamentario que generalmente queda en manos de la oposición, ya que se trata de una comisión fiscalizadora. Hasta diciembre de 2025, estaba presidida por el exsenador radical Martín Lousteau (Capital Federal).

Sin embargo, si se lee esta designación desde la óptica internista que atraviesa la Casa Rosada, podría interpretarse que la designación de un karinista como Pareja estará dedicada a controlar los movimientos que realice Caputo, uno de los señalados por la filtración del viaje de Manuel Adorni a Punta del Este.

Sebastián Pareja fue uno de los artífices de la victoria interna que el karinismo festejó en 2025, luego del cierre de listas. Este diputado por Buenos Aires fue el encargado del armado de La Libertad Avanza en su distrito y en todo el país. En ese rol, al definir las listas dejó afuera a Las Fuerzas del Cielo, la organización libertaria que responde al asesor de Javier Milei.

Caputo resiste desde la Secretaría de Inteligencia ( SIDE ), con el nuevo titular Cristian Auguadra, que llegó al poder luego de que eyectaran a Sergio Neiffert. Desde ahí, Caputo mantiene un grupo de funcionarios y espías que cuentan con un financiamiento que año a año crece en la administración libertaria. Algo que en el entorno de Karina Milei ven como un riesgo.

Los servicios de inteligencia se convirtieron en un refugio para Caputo, que también cuenta con lugares clave en el Ministerio de Salud y en la Anses. El desplazamiento de Sebastián Amerio y Mariano Cúneo Libarona del Ministerio de Justicia, que devino en la llegada de Bautista Mahiques y Santiago Viola, fue el primer movimiento de Karina Milei para empezar a desplazar de a poco a este joven asesor que no fue nombrado con ningún cargo en el Gobierno. El desembarco en los organismos de inteligencia puede ser el segundo.

Cuándo se pone en marcha la comisión

La bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia está compuesta por seis senadores y seis diputados de la Nación. El oficialismo ya definió, por pedido de Karina Milei, que quedará en manos propias y tiene los números para imponerlo.

La convocatoria para la conformación de esta comisión todavía no está resuelta, pero todo indica que quedaría para después de la Semana Santa. Así las cosas, el karinismo empezará de a poco a lotear un terreno que hasta ahora viene monopolizado por Santiago Caputo.