"Está todo en manos de la Justicia", dijo el piloto que le vendió el viaje a Manuel Adorni a Punta del Este

La investigación judicial sobre los vuelos privados del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó este jueves un capítulo clave con la declaración del piloto Agustín Issin ante el juez federal Ariel Lijo. El testimonio se produjo en el marco de la causa que busca esclarecer las condiciones de contratación del traslado que el funcionario realizó junto a su familia desde Punta del Este, así como el origen de los fondos utilizados para costear el servicio.

La comparecencia de Issin tuvo lugar apenas 24 horas después de que el magistrado ordenara un operativo en las oficinas de Alpha Centauri S.A., la empresa responsable de los vuelos. En ese procedimiento, la Justicia secuestró documentación contable, registros de pasajeros y movimientos bancarios con el objetivo de reconstruir el circuito financiero de la operación.

Al salir de tribunales, el piloto aseguró haber aportado toda la información requerida por la Justicia. “Ya di toda la información que solicitaban. Vale la pena aclarar que esto no tiene nada que ver con la empresa de Eduardo Costantini. Yo solo soy piloto de él”, sostuvo, en referencia a versiones que vinculaban el vuelo con el empresario.

Issin también destacó la amplitud del interrogatorio al que fue sometido: “Fueron muchas las preguntas sobre el vuelo en cuestión”, señaló. En esa línea, afirmó que los aspectos económicos del servicio están debidamente documentados: “Está aclarado el monto de la factura. Está todo claro”.

El piloto remarcó además que se trató de su primera presentación ante la Justicia en el marco de esta causa y buscó despegarse de cualquier vínculo previo con el funcionario. “Es la primera vez que vengo a declarar. El mundo aeronáutico es donde se mueven muchas personas. Está todo en la Justicia. No conocía a Adorni”, concluyó.

Así inició el vuelo privado a Punta del Este

Adorni X

Quién es Agustín Issin, el piloto bajo la lupa

Issin, de 46 años, es un profesional de amplia trayectoria en el sector aeronáutico. Según los registros de la causa, fue él quien compró el paquete de vuelos el pasado 9 de febrero. El piloto reside habitualmente en Uruguay, en un exclusivo complejo de la zona de Solanas.

Su currículum incluye experiencia en aerolíneas de primera línea y empresas de vuelos ejecutivos:

Expiloto de Latam .

Antecedentes en firmas como Jet Clipper, American Logistic y Royal Class .

Actualmente se desempeña como piloto corporativo en Consultatio , la empresa del desarrollador inmobiliario Eduardo Costantini .

Cuenta con habilitación profesional tanto para aviones de línea como para helicópteros.

La conexión con Marcelo Grandio y la TV Pública

El juez Lijo puso el foco en la relación entre el entorno de Adorni y el financiamiento del viaje. En este sentido, exigió a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informes sobre la situación fiscal de Alpha Centauri y del periodista Marcelo Grandio.

Grandio, amigo personal de Adorni y conductor en la TV Pública, es una pieza clave en la investigación. La Justicia busca determinar si su productora —que genera contenidos para medios estatales— obtuvo algún beneficio comercial o acuerdo previo con el Gobierno a cambio de costear los traslados del Jefe de Gabinete.

¿Dádivas o acuerdo comercial?

La causa, impulsada por denuncias de los diputados nacionales Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro, apunta a configurar el presunto delito de dádivas. La sospecha principal es que el financiamiento del viaje por parte de terceros (en este caso Issin o Grandio) podría constituir un beneficio indebido para un funcionario público.

Los puntos centrales que investiga el juez Lijo son:

Si existieron otros vuelos operados por Alpha Centauri para Grandio o el bróker Issin.

Si el pago del vuelo del 9 de febrero fue un evento aislado o parte de una dinámica de favores.

La trazabilidad del dinero utilizado por Issin para la compra del paquete de vuelos.

Con la declaración testimonial de Issin y los informes de la ARCA, el juzgado espera determinar si el viaje familiar de Adorni a Punta del Este fue un gasto privado debidamente declarado o si se trató de una irregularidad que compromete la ética pública del segundo funcionario más importante del país.