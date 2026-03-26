En medio del escándalo de Manuel Adorni, se conoció que el funcionario irá a dar explicaciones al Congreso

Manuel Adorni irá al Congreso a dar explicaciones de la gestión de Javier Milei en medio de sus escándalos.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dará explicaciones en al Cámara de Diputados en una sesión prevista para que informe sobre el rumbo del Gobierno nacional. Esto se conoció en una de las semanas más álgidas para el funcionario que no pudo dar explicaciones sobre sus viajes y sus propiedades.

Adoni acudiría a la Cámara baja a fines de abril, la fecha tentativa es el 29 de ese mes. Lo haría en el marco del artículo 101 de la Consitución Nacional, que ordena al jefe de Gabinete a ir una vez por mes al Congreso, alternando entre ambas cámaras; un ritmo ambicioso que fijó la última reforma constitucional y que ningún ministro coordinador cumplió.

reforma laboral diputados adorni karina milei 2 NA Este jueves, los jefes de bloque recibieron una notificación para que envíen sus requisitorias al funcionario, para que este las conteste en el informa de gestión. Esta presentación de Adorni está prevista para que el funcionario de cuenta ante el parlamente cómo viene la gestión del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, los escándalos que tienen al jefe de Gabinete como protagonista, por su viaje a Punta del Este y sus propiedades no declaradas, serán protagonista de la exposición, un lugar donde los diputados de la oposición aprovechan para decirle en la cara al funcionario sus opiniones.

Cómo sigue la agenda de Manuel Adorni En paralelo, Adorni busca para una vuelta de página. El funcionario continuará con sus reuniones con miembros del Gabinete y prepara nuevas conferencias de prensa para recuperar el control de la agenda, como ya publicó MDZ.