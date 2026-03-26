Pasar de página: Manuel Adorni busca elevar el perfil junto a los ministros y con más conferencias tras sus cuestionadas explicaciones

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , busca dejar atrás la tormenta política que se formó alrededor de su viaje a Punta del Este y las denuncias por supuestas propiedades sin declarar. En ese sentido, tras una combativa conferencia de prensa donde rechazó las acusaciones pero evitó aclarar los escándalos, el vocero busca pasar de página y volver a elevar el perfil. Para ello, este jueves continuará con sus reuniones con miembros del Gabinete y prepara nuevas conferencias de prensa para recuperar el control de la agenda.

En Casa Rosada aseguran que el regreso del ministro coordinador al atril tenía el único objetivo de lanzar la nueva agenda política del Gobierno, que incluyó un anuncio de rearme de las fuerzas armadas, el envío del paquete legislativo sobre la propiedad privada al Congreso, junto con más de 60 pliegos para iniciar a ocupar las vacantes en la Justicia, entre otros puntos.

Sin embargo, detrás de eso había una urgencia mayor: la necesidad de Manuel Adorni de salir a defenderse una vez más de las dudas sembradas alrededor de su situación patrimonial, luego de que sus primeras aclaraciones televisivas no sirvieran para despejar el tema.

Por eso, el vocero se preparó durante el fin de semana y el lunes entró en contacto con Santiago Caputo y sus equipos para trabajar en su regreso a las conferencias de prensa. Luego, Adorni y el asesor se reunieron el mismo miércoles antes de salir al aire para dar las puntadas finales. "Teníamos una actitud innecesariamente a la defensiva y no teníamos por qué estarlo", diagnosticaban en los equipos comunicacionales del Gobierno.

Para salir de ese lugar, Adorni abrió su conferencia con los tapones de punta, aseguró que "no tiene nada que esconder" y que todo su patrimonio lo construyó durante 25 años donde trabajó en el sector privado. Allí, el funcionario volvió a acusar operaciones de desgaste contra el oficialismo, pero evitó presentar información sobre sus propiedades o hablar sobre las facturas de su viaje a Punta del Este. El argumento fue que no quería entorpecer la investigación judicial en curso. "Todo lo que tiene que estar declarado, está declarado", sentenció.

3 (1) El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto con los ministros del Gabinete antes de su conferencia de prensa. Presidencia

Volver a elevar el perfil: reuniones con ministros y más conferencias

Para el Gobierno, las aclaraciones del vocero sirvieron para zanjar el tema y estiman que no se harán nuevas declaraciones públicas al respecto. Las últimas intervenciones fueron las del presidente Javier Milei y su hermana Karina, quienes ratificaron su apoyo total a su funcionario. Ahora, Adorni buscará dejar atrás el episodio y volver a dar muestras públicas de gestión.

En ese sentido, este jueves Adorni continuará con una serie de encuentros con miembros del Gabinete para coordinar los avances de cada cartera. Las reuniones se inauguraron el martes con una primera charla con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y luego con su par de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

La agenda continuará este jueves con otras tres sesiones. La primera será a las 11.30 con la jefa de la bancada libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, quien no atraviesa su momento de mayor cercanía con el jefe de Gabinete.

Adorni y ministros 2 Antes de su conferencia de prensa, Manuel Adorni posó junto a los ministros del Gabinete que salieron a respaldarlo.

La exministra de Seguridad fue una de las pocas integrantes de la mesa política del Ejecutivo que no salió a respaldarlo públicamente tras los escándalos, en medio de otros reclamos internos en el oficialismo por el protagonismo que asumió últimamente la exJuntos por el Cambio.

Luego, Adorni recibirá desde las 14 a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien el viernes inaugurará un centro de capacitación con la presencia de Javier Milei y su jefe de Gabinete. Una nueva muestra de apoyo público, luego de los posteos del presidente y su hermana en X.

La jornada cerrará a las 15 con el ministro del Interior, Diego Santilli, y luego el viernes habrá otros encuentros con Luis Caputo (Economía) y Alejandra Monteoliva (Seguridad).

Luego de las rondas con los ministros, Adorni evalúa recuperar el ritmo con sus conferencias de prensa para volver a tomar el control de la agenda política y centrar la comunicación en los anuncios de Gobierno. Para entonces, el vocero espera haber dejado atrás las preguntas incómodas acerca de su patrimonio. La gran pregunta es si podrá hacerlo.