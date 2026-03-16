Tras denunciar una filtración interna del Gobierno, Adorni desmintió haber apuntado contra Santiago Caputo

El jefe de Gabinete había asegurado que la filtración de su viaje a Punta del Este había surgido "desde adentro" del Gobierno. Sin embargo, tras el revuelo que generaron esas declaraciones, Manuel Adorni descartó que se estuviera refiriendo al asesor Santiago Caputo.

En un tímido intento de desescalar la interna del Gobierno, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, desmintió este lunes haber apuntado contra el asesor Santiago Caputo por la filtración de su viaje a Punta del Este. La aclaración llegó luego de que el vocero presidencial hubiera advertido una operación "desde adentro" del Ejecutivo en un intento de "desestabilizar" la gestión de Javier Milei, una frase que renovó las versiones de fuego cruzado en la Casa Rosada.

La breve desmentida de Manuel Adorni tras sus dardos a la interna "Fake y malicioso. Fin", se limitó a publicar en sus redes el jefe de Gabinete, tras compartir el título de un artículo periodístico que rezaba: "Adorni no descartó que Santiago Caputo haya filtrado el video del avión privado".

Un día antes, el vocero presidencial había accionado todas las alarmas al asegurar en una entrevista que las imágenes donde se lo ve subiendo a un vuelo privado rumbo a Punta del Este había surgido desde las entrañas de la propia administración libertaria. "El video está claro que es nuestro, de las puertas adentro del Gobierno", dijo sin dejar lugar a dudas Adorni en diálogo con LN+.

En ese sentido, el vocero señaló que el video fue divulgado un mes después del episodio, lo cual alimenta sus sospechas. "Vos te guardarías hace un mes un video que tenés para dar una primicia? Algo pasó ahí y estamos viendo qué pasó. Obviamente fue grabado desde adentro de los edificios públicos. Es un tema que hay que seguir hasta las últimas consecuencias, sin duda", enfatizó.

Clima de sospechas en el Gobierno En ese contexto, Adorni evitó responder si creía que el asesor presidencial Santiago Caputo podría haber estado involucrado en el episodio y remarcó que todo se trató de una operación para "desestabilizar al Gobierno". Luego, insistió: "Empezar a hablar de la interna me parece mal gusto. Esto es un ataque dirigido al gobierno. Hoy fui yo, hace un tiempo fue Federico Sturzenegger, y mañana será otro. Tenemos que convivir con esto".