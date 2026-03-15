Manuel Adorni admitió "un error" por el viaje de su esposa y habló de operación contra el Gobierno

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , se refirió a la polémica generada por la presencia de su esposa, Bettina Angeletti , en la comitiva presidencial que viajó a Estados Unidos y reconoció que se trató de una decisión equivocada, aunque descartó que haya existido irregularidad alguna.

“ No fue un delito, fue un error ”, sostuvo el funcionario durante una entrevista televisiva con el periodista Luis Majul en el canal LN+.

Adorni aseguró además que la controversia no tendrá impacto político en su eventual candidatura a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

“ Esto no cambia nada de nada ”, afirmó.

El funcionario explicó que la invitación para que su esposa integrara la comitiva surgió desde Presidencia, aunque reconoció que aceptar esa posibilidad fue un error de su parte.

“Presidencia la invita, por supuesto que no advertí el error que iba a cometer aceptando esa invitación. Fue una pésima decisión”, dijo durante la entrevista.

En ese contexto, insistió en que el viaje no implicó erogaciones públicas y defendió el criterio de austeridad del actual gobierno.

“La presencia de mi esposa no generó ni un dólar de gasto para el Estado”, aseguró.

Además sostuvo que la administración de Javier Milei mantiene estándares estrictos en materia de gastos públicos.

“Este es el gobierno más austero de la historia”, afirmó.

El viaje familiar a Punta del Este

Durante la entrevista también fue consultado por otro episodio que generó críticas: un viaje familiar que realizó en febrero pasado a Punta del Este, en Uruguay.

Adorni explicó que el traslado entre San Fernando y el balneario uruguayo se realizó en un vuelo privado que fue financiado con dinero personal.

“No tengo nada que ocultar, es el dinero familiar gastado en una actividad de cuatro días de vacaciones con mis nenes”, afirmó sobre el pago de 4.000 dólares por el vuelo.

Sospechas sobre el video del aeropuerto

El jefe de Gabinete también cuestionó la difusión de un video en el que se lo ve junto a su esposa y sus hijos abordando el avión.

Adorni sugirió que el material fue obtenido desde dentro del aeropuerto y criticó la utilización de imágenes en las que aparecen sus hijos.

“Hace un mes que tienen guardado el video; es macabro lo que hicieron con mis nenes”, expresó.

Y agregó:

“El video salió de las puertas para adentro, estaban de ese lado del vidrio del aeropuerto”.

La declaración surgió tras una repregunta del periodista Majul en relación con el asesor presidencial Santiago Caputo.

El pedido de disculpas por la frase “deslomarse”

En otro tramo de la entrevista, Adorni volvió a referirse a una expresión que utilizó días atrás al describir su trabajo durante la Argentina Week en Nueva York.

El funcionario reconoció que el término que utilizó no fue adecuado.

“Utilicé una palabra equivocada, fue inapropiado”, señaló al recordar el uso de la palabra “deslomarse”.

Al mismo tiempo afirmó que el Gobierno reconoce cuando comete errores.

“Cada vez que se cometa un error nos sentaremos, lo explicaremos y pediremos las disculpas del caso, porque no somos dioses, somos humanos”, sostuvo.

La respuesta sobre el caso $LIBRA

Durante la entrevista, Adorni también fue consultado sobre las últimas revelaciones vinculadas al caso del criptoactivo $LIBRA.

El jefe de Gabinete evitó profundizar sobre las versiones difundidas en medios y cuestionó la validez de parte de la información que circula en la causa judicial.

“De versiones, notas o análisis periodísticos no hablamos nunca. Es una parte del expediente que está viciada de nulidad”, afirmó.

Las publicaciones periodísticas indicaron que habrían existido contactos entre el presidente Javier Milei y el lobista Mauricio Novelli antes del lanzamiento de la criptomoneda.

“El monstruo de la inflación va a morir”

Por último, Adorni se refirió a la situación económica y defendió la estrategia del Gobierno para combatir la inflación.

El funcionario aseguró que el plan económico seguirá avanzando pese a la volatilidad registrada en los últimos meses.

“El monstruo de la inflación va a morir”, afirmó.

Y agregó que el Gobierno está “haciendo al pie de la letra todo lo que hay que hacer” para terminar con el problema inflacionario.