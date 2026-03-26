Así funciona el nuevo Centro de Videovigilancia que presentaron Cornejo y Ulpiano Suarez

El gobernador Alfredo Cornejo y el intendente de Capital, Ulpiano Suarez , presentaron el nuevo Centro de Operaciones y Videovigilancia de la Ciudad de Mendoza. Se trata de una obra clave para fortalecer la prevención del delito mediante la incorporación de tecnología de última generación y la integración de sistemas de seguridad.

Las autoridades provinciales recorrieron el centro ubicado en el edificio de la Municipalidad de Capital, tras el traslado del que estaba ubicado en Perú y Las Heras. Las nueva instalaciones incluyen la obra civil, cableado, equipamiento tecnológico y dispositivos de seguridad, con el objetivo de garantizar un centro moderno y de alta disponibilidad operativa.

A partir de esta implementación, el sistema permitirá monitorear más de 740 cámaras en tiempo real, de las cuales 300 pertenecen al municipio y el resto al Ministerio de Seguridad de la provincia, consolidando un esquema de trabajo coordinado entre ambas jurisdicciones.

Uno de los principales avances es la incorporación de un video wall de última generación, que permite la visualización simultánea y en tiempo real de todas las cámaras, mejorando significativamente la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo. Asimismo, el nuevo centro posibilita ampliar la cantidad de operadores, optimizando el control y seguimiento de eventos en toda la Ciudad.

En este contexto, el intendente Ulpiano Suarez destacó que se trata de una inversión estratégica que marca un punto de inflexión en la política de seguridad local. Seguidamente, remarcó que el nuevo Centro de Operaciones y Videovigilancia, junto con el Anillo de Videovigilancia, forma parte de un trabajo articulado con el Gobierno provincial, ya que lo integra personal tanto del municipio como del Ministerio de Seguridad. Y a su vez, representa una inversión total, que es íntegramente municipal, cercana a los 1.400 millones de pesos destinados a fortalecer la prevención y la capacidad operativa en la Ciudad.

Alfredo Cornejo, Ulpiano Suarez

El jefe comunal subrayó además que esta nueva infraestructura permite avanzar hacia un modelo de gestión basado en evidencia, apoyado en tecnología de última generación y en el análisis de datos en tiempo real. Este enfoque, explicó, posibilita optimizar los recursos disponibles, definir zonas prioritarias de patrullaje, incorporar nuevos puntos de vigilancia y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo, dejando atrás una lógica meramente reactiva para consolidar una estrategia preventiva.

Asimismo, Suarez puso en valor el impacto que tiene la seguridad en la calidad de vida de quienes habitan y transitan diariamente la Ciudad, que recibe a cientos de miles de personas entre residentes, trabajadores y turistas. En este marco, destacó el compromiso sostenido del municipio, que destina un porcentaje significativo de su presupuesto a estas políticas, consolidándose como uno de los gobiernos locales con mayor inversión en seguridad del país.

El intendente también resaltó que este sistema se integra a un ecosistema más amplio que incluye preventores, agentes de tránsito, movilidad urbana, programas de participación ciudadana como Ojos en Alerta —con miles de vecinos involucrados— y alarmas comunitarias. Todo ello, acompañado por herramientas de gestión y análisis que permiten identificar patrones delictivos y tomar decisiones más eficientes.

Finalmente, sostuvo que esta nueva etapa posiciona a la Ciudad de Mendoza a la vanguardia en materia de prevención, con un Estado local que se involucra de manera activa y concreta en la seguridad, fortaleciendo la coordinación con la Policía y apostando a un modelo inteligente para enfrentar los desafíos actuales y futuros en materia delictiva.

Un sistema integrado de seguridad

En paralelo, ya se encuentra en funcionamiento el Anillo Digital de Seguridad, una estrategia integral que combina innovación tecnológica, presencia territorial y articulación institucional para reforzar la prevención.

Centro de Operaciones y Videovigilancia, Ulpiano Suarez, Alfredo Cornejo, Hebe Casado

Este sistema está compuesto por 115 cámaras distribuidas en todo el perímetro de la Ciudad, entre las que se destacan 30 lectoras de patentes (ANPR), que permiten identificar vehículos en tiempo real y generar alertas automáticas ante situaciones sospechosas o pedidos de captura.

El Anillo Digital se completa con: