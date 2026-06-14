Mientras la oposición busca echar a Adorni, Milei se prepara para volver a Madrid

En medio de la tensión que genera el escándalo alrededor del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el presidente Javier Milei ya prepara un nuevo viaje a Madrid, donde se quedará tres días.

La partida está prevista para el 24 de junio, en el marco de la sesión que los sectores más duros de la oposición impulsan en Diputados para sacarlo del cargo mediante una moción de censura.

El funcionario está bajo investigación por presunto enriquecimiento ilícito, luego de presentar su declaración jurada y admitir que durante años ahorró "en negro".

En su agenda figuran una conferencia y una serie de encuentros con empresarios en la Universidad CEU San Pablo, una institución privada de altos estudios.

Será la sexta visita de Milei a España: en sus pasos anteriores se vio con el líder del partido ultraderechista Vox, Santiago Abascal, y con la titular de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La más reciente lo tuvo como orador de cierre del Madrid Economic Forum.

La gira sigue por Paraguay y Estados Unidos

El viaje europeo será apenas la primera escala de una agenda internacional cargada. El 30 de junio, Milei estará en Asunción para la cumbre de presidentes del Mercosur, que tendrá un peso especial por tratarse del primer encuentro del bloque desde que comenzó a regir el acuerdo con la Unión Europea.

Poco después llegará el turno de Estados Unidos, en lo que será su decimoctava presentación en ese país.

El Presidente participará el 4 de julio de las celebraciones por el Día de la Independencia, donde se espera también la presencia de otros jefes de Estado, en una estadía que coincidirá con la disputa del Mundial de fútbol que organizan Estados Unidos, Canadá y México.

La escala volverá a exhibir la sintonía del libertario con Donald Trump, con quien mantiene un vínculo estrecho. Uno de sus respaldos más recientes al republicano fue a fines de mayo, en el Latam Economic Forum, donde reivindicó lo que describió como el corazón de una nueva "doctrina Donroe" —en alusión a Trump—: la idea de un continente en paz, orientado al crecimiento y al desarrollo humano, y alejado de las experiencias socialistas que, según el Presidente, derivan en pobreza y servidumbre.

La moción de censura que acelera los tiempos

La antesala del viaje estará marcada por la ofensiva opositora. En Diputados, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, encabeza el intento de remover a Adorni a través de una moción de censura, con la sesión fijada para el 23 de junio, en plena polémica por su declaración jurada de bienes presentada ante la Oficina Anticorrupción (OA).

El mecanismo está previsto en el artículo 101 de la Constitución Nacional, que habilita a interpelar al jefe de Gabinete en el Congreso para el tratamiento de una moción de censura con el voto de la mayoría absoluta de una de las cámaras, y a removerlo si esa mayoría se alcanza en ambas.