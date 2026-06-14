Manuel Adorni y una pregunta que algunos temen hacer: ¿por qué lo sigue apoyando Javier Milei?

Escena que comienza a repetirse. El periodista concurre a su rutina en el gimnasio. Lugar tranquilo y sin interferencias. El gimnasio para cualquier humano suele ser un lugar de respetos mutuos, donde hablan los que quieren, pero no hay intervenciones, ni preguntas. Es decir, lo habitual es que se respete la privacidad.

Esta vez cambió. En menos de media hora tres personas se acercan y pidiendo perdón preguntan: “¿Cuándo se va Manuel Adorni ?”. En el intercambio de la charla, como cualquier periodista, surge la curiosidad y la pregunta: “¿A quién votaste?”. En todos los casos es la misma respuesta: “A Javier Milei ”.

La anécdota se repite en cualquier lugar donde existe una interacción entre personas que, más o menos, tienen relación con la información. El escándalo de Manuel Adorni en ese sentido tiene una característica que multiplica su efecto: es concreto, comprensible, inexplicable y muy cercano en números a la economía de cualquier argentino medio.

No es una encuesta. Es una señal. Y en política las señales valen cuando se repiten.

El caso Adorni tiene una potencia que otros escándalos no siempre tienen. Es concreto. Se entiende rápido. Tiene números cercanos a la vida económica de una familia de clase media. No remite a cifras imposibles de imaginar ni a maniobras que exigen un manual judicial.

La totalidad de los fondos bajo investigación ronda los US$ 500.000. Eso equivale, según la comparación planteada, a un departamento de tres dormitorios y unos 120 metros cuadrados en una zona tranquila de Belgrano. Si se suma modernidad y amenities, el precio cambia. Pero la referencia ya está. La cifra se puede procesar.

Allí está una parte del daño. El escándalo no necesita traducción.

El número, la mentira y el límite

La frase de Baby Etchecopar apuntó a eso: “Eras un laucha que no tenía una moneda”. Más allá del tono, la idea pegó porque vuelve familiar el caso. Lo acerca. Le quita abstracción.

La segunda parte es más delicada: la mentira. Adorni mintió en el Congreso cuando habló de su liquidación de bienes. Ya no hace falta probarlo con otra cosa, porque su actual declaración jurada lo prueba. Ese dato organiza todo lo demás.

El problema patrimonial se transformó en problema institucional. No se discute solo si puede explicar el origen de los fondos. Se discute por qué eligió decir algo que su propia presentación posterior desmiente.

manuel adorni en el congreso diputados Presidencia

Esa es la bisagra. La nueva declaración jurada no aparece como un intento de ordenar la situación. Aparece como una forma de elegir el terreno penal menos dañino. Entre enriquecimiento ilícito y evasión, Adorni parece haber optado por el segundo camino.

La Justicia procesa ahora esa presentación. Prima facie, no parece haber comprado la explicación de los US$ 200.000 hallados en la casa de su padre tras su fallecimiento. Tampoco parece haber aceptado sin reservas la idea de operaciones con criptomonedas desde 2014, el mismo año en el que videos de la época lo muestran con dudas y desconfianza sobre ese tipo de activos.

El cuadro no mejora con el paso de los días. Se agrava.

El Presidente banca a quien debería bancarlo

Milei enfrenta un problema de arquitectura política. En cualquier gobierno, los ministros y funcionarios están para cubrir al Presidente. No al revés. En este caso, el Presidente aparece como garante de un funcionario que ya no logra explicar su propia situación.

Eso invierte el orden del poder. Y cuando se invierte ese orden, el costo sube hasta la cúspide.

Adorni no debería someter a Milei a este desgaste. Sin embargo, lo hace. Y el Presidente lo acepta. Las encuestas, según el material disponible, ya muestran alzas peligrosas en la imagen negativa. Ese dato es clave porque conecta el escándalo con el activo central del Gobierno: el vínculo directo entre Milei y su electorado.

La pregunta de quienes votaron al Presidente no es menor. No preguntan por una interna. No preguntan por una estrategia. Preguntan cuándo se va Adorni. Es una forma de pedirle al poder que cierre una herida antes de que se expanda.

La interna ya no alcanza

Al comienzo, la explicación interna podía tener algún peso. Se hablaba del equilibrio entre Karina Milei y Santiago Caputo. También de la regla de compensación: “Si se va Adorni tiene que ser uno por uno”.

Pero esos tiempos pasaron. Las fotos que se multiplicaron para intentar reconstruir confianza ya no resultan.

Patricia Bullrich - Manuel Adorni - Karina Milei - Diego Santilli - Martín Menen - Santiago Caputo - Luis Caputo Manuel Adorni continúa bajo la tormenta, pero firme, según la Casa Rosada. X Manuel Adorni

La interna libertaria sigue, pero ya no explica el escándalo. Santiago Caputo conserva un lugar central en la estrategia presidencial. Karina Milei apoya a Adorni. Sin embargo, en la Casa Rosada algunos admiten detrás de las cortinas que ya no es lo mismo. La hermana presidencial estaría furiosa y cansada de las verdades a medias y de las mentiras del jefe de Gabinete.

Ese dato tiene valor porque mueve el conflicto desde la protección hacia el agotamiento. Cuando un funcionario pierde capacidad para cerrar una crisis y solo aporta capítulos nuevos, deja de ser un problema de lealtad. Pasa a ser un problema de administración del daño.

Los Menem también están furiosos. Y eso importa más porque pertenecen al mismo bando que Adorni dentro de la interna. Si el enojo ya aparece incluso entre los propios, el margen se achica.

El Congreso como caja de resonancia

El frente parlamentario agrega presión. Martín Menem debe conducir un Congreso donde algunas leyes clave del Gobierno, pedidas antes del inicio de la campaña electoral de 2027, ya enfrentan dificultades. A eso se suman ahora los pedidos para interpelar y remover a Adorni.

El PRO también movió su ficha. Esta semana dejó de sostener el apoyo incondicional y pidió que Adorni vaya a dar explicaciones al Congreso. Al jefe de Gabinete, además, le adelantaron la citación para el 2 de julio.

Ese cambio es importante. No porque el PRO defina por sí solo el destino de Adorni, sino porque marca el final de la protección automática. El oficialismo necesita aliados para gobernar. Si esos aliados empiezan a exigir explicaciones públicas, el costo deja de ser interno y pasa a la superficie institucional.

La citación del 2 de julio puede ordenar la agenda contra el Gobierno. No por la oposición, sino por la incapacidad oficial para clausurar el tema.

La economía no alcanzó para tapar el ruido

La paradoja es que la semana fue buena para la economía.

Standard & Poors subió la nota de la deuda. Las acciones argentinas en Nueva York ganaron hasta 15% en una jornada. El riesgo país cayó a 433 puntos. Se acerca el momento de colocar deuda sana a tasas lógicas en el exterior.

La inflación volvió a bajar por segundo mes consecutivo y quedó en 2,1%. En cinco meses, el Banco Central compró reservas por US$ 10.000 millones, la meta que se había propuesto para el año.

La reforma laboral parece en marcha. Empiezan a discutirse convenios vencidos. La ultraactividad queda atrás.

Pero también hay datos negativos: caída de la producción industrial y de la construcción. La economía ofrece señales mixtas, aunque con una semana financiera de alivio para el Gobierno.

El punto político es otro: Milei no pudo aprovechar ese alivio.

Tampoco Adorni. Como vocero, quedó incapacitado para hablar de gestión. Cada anuncio oficial queda atrapado por su situación personal. Esta semana posteó el anuncio de un boleto de transporte gratis para discapacitados. En lugar de festejos, recibió insultos.

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En el medio, además, aparecen voces en Wall Street que preguntan que es esto del escándalo Adorni. Luis Caputo debe estar furioso tambien con la situación: mientras mantiene en línea los números del superávit y rema para mantener el barco enderezado el Financial Times sorprende con una tapa donde explica que el principal funcionario de Javier Milei ocultó US$ 500.000 y evadió ante el ARCA.

Debe recordarse que en la moral protestante de los Estados Unidos hay muchas cosas que pueden tolerarse menos la mentira. Fue uno de los principales problemas que debió enfrentar Bill Clinton con el escándalo de Monica Lewinsky.

Universidades, discapacidad y una agenda desplazada

El Gobierno también intentó dejar atrás los golpes por los rechazos a los vetos en universidades y discapacidad. Hubo firma con rectores de universidades nacionales para aumentar fondos.

El Poder Ejecutivo transferirá recursos para incrementar la masa salarial 24,33%, con 21,33% en junio sobre los básicos vigentes a mayo de 2026 y 3% en octubre sobre los básicos de septiembre de 2026. También se anunció un incremento de $50.000 millones para hospitales universitarios en 2026 y una actualización del 50% en becas estudiantiles.

Son medidas que podrían haberle dado al Gobierno margen para recomponer una conversación pública. Pero el caso Adorni ocupa el centro.

Ese desplazamiento es el peor negocio para Milei. Cuando el Gobierno tiene datos para mostrar y no logra mostrarlos, el problema ya no está en la oposición. Está en su propio dispositivo de poder.

El costo de sostener lo inexplicable

La pregunta final no es judicial. Es política.

¿Por qué Javier Milei sigue protegiendo y apoyando a Manuel Adorni?

La respuesta no aparece. Y la ausencia de respuesta se convierte en sospecha, incomodidad y desgaste. Para los votantes propios, para los aliados y para la interna oficial.

Milei pone demasiado en juego. No solo su imagen. También la capacidad de La Libertad Avanza para ordenar una agenda de gobierno, sostener aliados legislativos y capitalizar señales económicas favorables. Incluso pone en juego algo más amplio: la posibilidad de que la Argentina aproveche una ventana económica sin quedar atrapada por un escándalo personal que el poder no sabe cerrar.

La política siempre cobra las protecciones que no se explican. Y cuando el costo lo paga el Presidente, ya no hay vocero que alcance.