Murió Taty Almeida, histórica presidenta de Madres de Plaza de Mayo

El país se despide de una de sus figuras más emblemáticas en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Este domingo 14 de junio, a los 95 años, falleció Taty Almeida , la histórica presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora . La triste noticia fue confirmada por sus familiares y allegados, quienes detallaron que la activista se encontraba internada en el Hospital Italiano de Buenos Aires.

Minutos antes de su deceso, los médicos habían decidido sedarla debido a que "ya su cuerpito no aguantaba más". Su entorno íntimo la despidió con emotivas palabras de agradecimiento hacia la sociedad: "Gracias por haber acompañado sus relatos. Nos dio mucha felicidad a todos".

A través de un escrito difundido por su círculo cercano, se precisaron los datos del fallecimiento y se reafirmó la histórica bandera de lucha que la acompañó durante medio siglo: “A las 19.20 del 14 de junio falleció en el Hospital Italiano nuestra querida Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. En breve comunicaremos en qué lugar se llevará a cabo la despedida. ¡30 mil detenidos desaparecidos, presentes ahora y siempre!”, confirmó el comunicado oficial.

De acuerdo con lo trascendido en las últimas horas, el velatorio de Taty Almeida se llevará a cabo en las instalaciones del sindicato de Telecomunicaciones FOETRA , donde se espera la movilización de organismos de derechos humanos, dirigentes políticos y ciudadanos.

Nacida bajo el nombre de Lidia Stella Mercedes Miy Uranga , era una docente de profesión que transformó su vida por completo a mediados de la década de 1970. Se convirtió en una de las principales organizadoras de la búsqueda de personas desaparecidas en el país, consolidando un liderazgo que trascendió las fronteras de la Argentina.

Su camino dentro de las Madres de Plaza de Mayo se inició tras el secuestro y desaparición de su hijo, Alejandro Martín Almeida. El joven tenía 20 años, era estudiante y trabajaba en la agencia de noticias Télam cuando, en junio de 1975, fue capturado por la organización paraestatal Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), durante la gestión de la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón.

El legado de la Línea Fundadora y una frase eterna

Con el paso de las décadas, y luego de que se manifestaran diferencias metodológicas e internas dentro del movimiento original, Taty asumió la conducción de la Línea Fundadora de las Madres, un rol desde el cual articuló el reclamo con un perfil fuertemente dialoguista pero inquebrantable en sus convicciones.

Su figura pública y su rol social superaron cualquier frontera partidaria. Taty Almeida será recordada eternamente en la historia democrática argentina por su calidez, su andar incansable y por instalar una de las consignas más inspiradoras del activismo civil: "La única lucha que se pierde es la que se abandona".