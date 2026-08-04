De gira: los precandidatos de Cambia Mendoza intensifican la campaña y dividen el tiempo

Las redes sociales son inevitables como vidriera para amplificar los mensajes. Y los políticos mendocinos lo saben: los recorridos por Mendoza siguen siendo la manera en la que los precandidatos a gobernador , especialmente los del frente oficialista La Libertad Avanza- Cambia Mendoza , hacen campaña. Todos ponen primera y empiezan a mostrarse los fines de semana en distintos puntos de Mendoza.

Dentro de la alianza oficialista aparecen el intendente de la Ciudad Ulpiano Suarez, el diputado nacional Luis Petri y un dos candidatos de la Casa de Gobierno, Natalio Mema- el ministro de Gobierno- y el ministro de Educación Tadeo García Zalazar. A ellos se les suma el presidente de la Cámara de Diputados Andrés "Peti" Lombardi. Todos recorren la provincia, se reúnen con grupos diferentes y, sobre todo, lo muestran en sus redes.

El fin de semana pasado, por ejemplo, se trasladó al sur provincial. Suarez estuvo en San Rafael , donde mantuvo reuniones con dirigentes, vecinos y referentes locales. La visita fue reflejada en sus redes sociales, donde compartió imágenes de las actividades y reforzó un mensaje centrado en la cercanía con los mendocinos, el desarrollo regional y la necesidad de construir un proyecto para toda la provincia. La recorrida no pasó inadvertida dentro del radicalismo, ya que es interpretada como parte de su campaña de posicionamiento territorial de cara a la discusión sucesoria de Alfredo Cornejo.

La agenda continuará el próximo fin de semana en el Este provincial. Según pudo saber este medio, Ulpiano participará de la tradicional Maratón de Ñacuñán, en Santa Rosa, una actividad deportiva que reúne a corredores y vecinos de distintos puntos de Mendoza y que también se convierte en un espacio de fuerte contacto político.

El intendente es un habitual corredor y suele utilizar este tipo de eventos para combinar su perfil deportivo con encuentros con dirigentes y ciudadanos. La carrera será el domingo 9.

Petri, candidato a gobernador: celebró el día de la Pachamama

Durante el fin de semana, Luis Petri continuó con su agenda territorial como todos los fines de semana. La agenda incluyó una actividad por el Día de la Pachamama en el Valle de Uco. El exministro de Defensa participó de la tradicional celebración, compartió el ritual de agradecimiento a la Madre Tierra y destacó el valor de las tradiciones cuyanas, un gesto con el que buscó mostrar cercanía con las costumbres y la identidad de los mendocinos.

En el Valle de Uco también mantuvo encuentros con vecinos y referentes locales en una nueva escala de la recorrida que viene realizando por distintos departamentos. La visita formó parte de la estrategia del dirigente libertario para ganar presencia en el interior provincial y consolidar su perfil como candidato a gobernador.

En esa recorrida, Petri volvió a poner el eje en el contacto directo con los mendocinos. A través de sus redes sociales compartió imágenes de las visitas a lugares de comidas, donde escuchó inquietudes vinculadas con la producción, la seguridad y la situación económica, además de ratificar su respaldo al rumbo del Gobierno nacional.

Tadeo: "recorriendo Mendoza"

El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, es uno de los favoritos del gobernador Alfredo Cornejo. Es su alfil de la primera hora, aunque no tiene garantizado ser "el candidato" porque hay que analizar muchas variables, como la imagen y la posible PASO (primaria abierta simultánea y obligatoria) ante tantos postulantes.

Además de sus recorridos como ministro por las escuelas, y por ende por los departamentos, García Zalazar, se mueve por el territorio mendocino como aspirante a la gobernación.

Le llama "recorriendo Mendoza" en sus redes sociales e incluye visitas a distintos lugares de la provincia, como a productores, comerciantes, ciudadanos comunes.

Vamos con Mema: el ministro que también se anota como gobernador

El ministro de Gobierno, Natalio Mema, también está en campaña. Tiene una cuenta especial en Instagram, denominada "Vamos con Mema", donde muestra sus actividades como precandidato a gobernador, además de una presencia activa en TikTok.

Además de opinar sobre distintos temas de la agenda pública, también ha comenzado a recorrer distintos departamentos de Mendoza, con visitas a vecinos, comerciantes, productores y referentes locales. De esta manera busca ganar visibilidad territorial y posicionarse como una de las figuras de Cambia Mendoza que aspiran a suceder a Cornejo en la Gobernación, en una competencia interna que comienza a tomar temperatura de cara a las elecciones de 2027.

Peti Lombardi, el presidente de la UCR que se anota como gobernador

Andrés "Peti" Lombardi, presidente de la UCR Mendoza y de la Cámara de Diputados, es otro de los dirigentes del riñón de Alfredo Cornejo que comenzó a posicionarse con vistas a la sucesión provincial. Si bien evita hablar abiertamente de una candidatura, en el oficialismo lo ubican entre los nombres que podrían competir por la Gobernación en 2027.

Desde que asumió la conducción del radicalismo mendocino y la presidencia de la Cámara baja provincial, Lombardi intensificó sus recorridas por los departamentos. Con una agenda que combina actividades institucionales, encuentros partidarios y reuniones con intendentes, concejales, empresarios y referentes sociales, busca consolidar presencia territorial y fortalecer el armado de la UCR en toda la provincia.

En las últimas semanas, esas recorridas comenzaron a tener un claro componente político. A las visitas institucionales les sumó reuniones con la militancia y dirigentes locales, en un contexto en el que Cambia Mendoza empezó a mover sus principales piezas para la carrera por la sucesión de Alfredo Cornejo. Aunque el calendario electoral todavía marca distancia con los comicios de 2027, el oficialismo ya exhibe a varios dirigentes trabajando para instalar su perfil y medir su nivel de conocimiento en el electorado.

Lombardi integra ese lote de posibles aspirantes junto a otros referentes del espacio, con el respaldo de ser uno de los hombres de mayor confianza del gobernador y de haber ocupado distintos cargos de gestión y representación dentro del radicalismo mendocino. Su estrategia, por ahora, apunta a fortalecer su presencia en el territorio mientras espera que la discusión por las candidaturas se formalice dentro de Cambia Mendoza.

Los tiempos de Cambia Mendoza

Algunos sectores consideran que todavía falta tiempo para abrir la competencia, mientras otros entienden que el proceso de instalación ya comenzó y que recorrer la provincia será determinante para llegar mejor posicionados al momento de las definiciones. Las dudas que genera la campaña anticipada del oficialismo es que todos son funcionario públicos y "comparten" tiempos, recursos y medios con su trabajo.

Del otro lado del tablero político también empiezan a verse movimientos, aunque con un discurso diferente. En el Partido Justicialista aseguran que todavía no es tiempo de acelerar la carrera electoral y repiten que "estos son los tiempos de Cambia Mendoza", en referencia a que el oficialismo es el que debe resolver primero su sucesión.

Sin embargo, esa postura convive con una realidad política evidente: la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, ya oficializó públicamente su intención de competir por la Gobernación y se convirtió en la primera dirigente del PJ en blanquear su candidatura. Su lanzamiento abrió además una discusión interna dentro del peronismo, donde también aparecen otros intendentes con aspiraciones, como Matías Stevanato, que continúa fortaleciendo su estructura territorial pero sin lanzarse oficialente, al menos por ahora.