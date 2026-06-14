Enriquecimiento ilícito: la Justicia duda de que Manuel Adorni pueda justificar su patrimonio

En la Justicia crece la presunción de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no logrará explicar el origen de su patrimonio en la causa por enriquecimiento ilícito que instruyen el juez federal Ariel Lijo y el fiscal federal Gerardo Pollicita.

La jugada del funcionario consistió en presentar una declaración jurada elaborada por contadores y supervisada por su abogado.

Desde el ámbito judicial, sin embargo, dejaron trascender que ese documento les resulta insuficiente y que, en los hechos, lo consideran "un dibujo".

La exigencia ahora pasa a otro plano: Adorni deberá respaldar con documentación cada una de sus afirmaciones.

Buena parte de la explicación del funcionario gira en torno a las criptomonedas. Según su propia versión, invirtió US$200.000 junto a su esposa y, con esas operaciones, obtuvo una ganancia de US$300.000 entre 2014 y 2018.

Aseguró que se trataba de ahorros acumulados "de toda la vida, en negro". Para sostener ese relato, deberá aportar incluso las claves de acceso a las billeteras virtuales y acreditar que efectivamente le pertenecían.

El requerimiento de justificación de bienes

En paralelo, la fiscalía trabaja en una pieza decisiva para hacer avanzar la causa: el requerimiento de justificación de bienes, una instancia previa a un eventual llamado a indagatoria que solo se activará si Adorni no consigue demostrar de dónde salió su crecimiento patrimonial.

De acuerdo con lo que pudo reconstruir TN, ese escrito ya está prácticamente terminado y supera las 150 páginas.

Antes de avanzar, los investigadores deben examinar las declaraciones juradas del funcionario —que incluyen rectificativas de presentaciones anteriores— y también la declaración de carácter reservado, donde tendrían que constar, por ejemplo, todos los datos para acceder a las criptomonedas en cuestión.

Las nuevas medidas de prueba

La semana pasada, Pollicita ordenó una nueva tanda de medidas en la investigación sobre la evolución patrimonial del jefe de Gabinete.

Entre ellas, le pidió a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que informe si el funcionario y su esposa presentaron declaraciones juradas originales o rectificativas por los períodos fiscales 2023, 2024 y 2025 y, de ser así, que las envíe de manera urgente a la fiscalía, junto con las presentadas ante la Oficina Anticorrupción (OA).

El fiscal reclamó además que las declaraciones juradas patrimoniales integrales de carácter público de esos ejercicios se sumen al análisis que lleva adelante la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI).