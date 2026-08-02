La CGT prepara una marcha masiva con el sindicalismo unificado que desafía el ajuste en Plaza de Mayo

Bajo la histórica consigna "Tierra, Techo y Trabajo", la UTEP, la CGT y las dos CTA encabezarán una marcha que partirá desde la Basílica de Liniers.

La CGT vuelve a marchar contra el Gobierno de Milei.

El próximo viernes 7 de agosto se llevará a cabo una de las manifestaciones más populosas del año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el marco de la tradicional festividad y peregrinación de San Cayetano, diversas organizaciones sindicales y sociales confluirán en una marcha que unirá el barrio porteño de Liniers con la Plaza de Mayo.

Desde la organización anticipan que la convocatoria se perfila como "la marcha más grande de la década", señalando el comienzo de una etapa de alta conflictividad social en respuesta a las medidas de ajuste económico del Gobierno de Javier Milei y en reclamo por la apertura de la paritaria federal.

Recorrido, horarios y puntos de concentración El despliegue de las columnas se desarrollará durante toda la jornada a lo largo del principal eje de transporte de la Capital Federal:

Inicio por la mañana: La actividad comenzará con la tradicional bendición de herramientas en el cruce de las avenidas Rivadavia y Jujuy.

Tramo central: La columna principal iniciará su marcha desde las inmediaciones de la Basílica de San Cayetano, en el barrio de Liniers, avanzando a lo largo de la Avenida Rivadavia.

Puntos de concentración intermedia: Agrupaciones como Libres del Sur y la red Territorios en Lucha se concentrarán en el Obelisco para sumar sus columnas al paso de las dos centrales CTA.

Acto central: Todas las agrupaciones convocantes marcharán de manera unificada hasta confluir en la Plaza de Mayo, donde se pronunciarán los discursos finales. Los sectores organizadores y las adhesiones Archivo La marcha es impulsada por un frente social y sindical integrado por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la Confederación General del Trabajo (CGT), la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma y el espacio Territorios en Lucha.