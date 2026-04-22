El Gobierno envió el proyecto de reforma electoral al Congreso

El Gobierno formalizó este miércoles el envío al Senado del proyecto de reforma electoral. La iniciativa, que había sido anticipada por el presidente Javier Milei durante su visita a Israel, apunta a eliminar las PASO, modificar el esquema de financiamiento y sumar el criterio de Ficha Limpia.

El objetivo del Ejecutivo es rediseñar la arquitectura electoral, aunque su avance dependerá de una negociación compleja con los gobernadores.

En ese tablero, las provincias aparecen como actores decisivos: muchos mandatarios no están dispuestos a facilitar el camino hacia la reelección presidencial sin garantías de que podrán sostener sus propios esquemas de poder en el plano local.

Uno de los ejes centrales del proyecto es la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) a nivel nacional. La propuesta plantea que las internas partidarias queden exclusivamente bajo la órbita de cada fuerza política, tanto en su organización como en su financiamiento.

Con ese cambio, el Gobierno busca reducir el gasto público y trasladar a los partidos la responsabilidad plena en la selección de candidatos.

La iniciativa sostiene que no corresponde que el Estado financie procesos internos de las agrupaciones, y apunta a reforzar la autosuficiencia de la vida partidaria.

En términos prácticos, la eliminación de las PASO implicaría que cada partido o alianza defina sus postulantes mediante mecanismos propios, sin intervención obligatoria del electorado en esa instancia.

Nuevas reglas para la constitución de partidos

El proyecto también introduce modificaciones en los requisitos para la conformación de partidos políticos. Para obtener personería jurídico-política, se exigirá un piso mínimo de 50 electores fundadores por distrito, junto con la presentación de un acta constitutiva, una declaración de principios, carta orgánica, designación de autoridades, domicilio legal y sitio web oficial.

Además, los solicitantes deberán declarar que no participan en la creación de otras fuerzas en formación, en un intento por evitar superposiciones o estructuras paralelas.

Afiliaciones y plazos para consolidar la personería

Una vez otorgado el reconocimiento provisorio, las agrupaciones tendrán un plazo de 180 días para acreditar un nivel de afiliación equivalente al 0,5% del padrón del distrito, con un límite máximo de dos millones de inscriptos.

En paralelo, deberán convocar a elecciones internas para designar autoridades definitivas en un plazo no mayor a 90 días desde la obtención de la personería. Con estas exigencias, el Gobierno busca ordenar el sistema partidario y establecer reglas más estrictas para la consolidación de nuevas fuerzas políticas.