El Gobierno no tiene los votos para eliminar las PASO y analiza "un plan B"

Los propios funcionarios intervinientes reconocen que “la mayoría de los bloques no quieren eliminarlas ni suspenderlas”, por lo que prevalece el escepticismo sobre cuánto realmente se podrá avanzar con la totalidad de ese expediente.

“Los votos no están y dudo que estén. Lo que podemos hacer es enviar el proyecto, pelearla lo más que podemos y de última pensar en suspenderlas o en un plan B”. Esa idea es que las PASO sean optativas, es decir, que se conviertan en una PAS (Primarias Abiertas y Simultaneas). De esta manera, la población no estaría obligada a ir a votar en las primarias.

El Ejecutivo no quería perder su narrativa política “contra la casta” y por esa razón iba a aparecer la eliminación de las PASO inicialmente. Una de las jugadas para convencer a los aliados es la inclusión de Ficha Limpia en esa reforma electoral ya que varios aliados reimpulsaron el proyecto en los últimos días, tras su debacle desenlace parlamentario en 2025 cuando el propio oficialismo boicoteó la votación. Creen que pueden atraer al PRO y otros sectores para que se acoplen a eliminar las primarias, algo, a priori, imposible.

El Estado se ahorraría más de 150 millones de dólares si no se hacen las PASO, aclaran los libertarios consultados.

A su vez, se pretende el fin del financiamiento público para los partidos políticos, elemento que también es resistido por muchos espacios.

Además, se busca endurecer los requisitos para obtener la personería jurídica nacional. La propuesta oficial plantea tener 10 reconocimientos en distritos provinciales, cuando hoy la normativa marca 5.

Hasta el momento no hay fechas concretas para su tratamiento legislativo. El proyecto se envía sin que haya reuniones previas ni un organigrama armado para encarar el debate.

“MAÑANA ENVIAMOS LA REFORMA ELECTORAL AL CONGRESO. ELIMINAMOS LAS PASO: basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta. CAMBIAMOS EL FINANCIAMIENTO: se termina la política viviendo de tu bolsillo. FICHA LIMPIA: los corruptos AFUERA para siempre. SE ACABÓ LA IMPUNIDAD. SE ACABÓ LA JODA. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”, anunció Milei en X.