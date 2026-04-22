Cifra millonaria: Diego Santilli reveló cuánto pretende ahorrar el Estado si se eliminan las PASO

El ministro del Interior, Diego Santilli , afirmó que el Gobierno logrará aprobar la reforma electoral , que incluye la eliminación de las elecciones PASO.

El proyecto se enviará este miércoles al Congreso, en un porvenir más que apremiante para la Casa Rosada ya que la mayoría de los espacios políticos se rehúsa a su supresión e, incluso, suspensión para el 2027. A la fecha, el Ejecutivo no cuenta con los votos en ninguna de las dos cámaras y estará obligada a negociar con los aliados , que también promovieron Ficha Limpia, incorporado en la batería de proyectos que anunció ayer el Gobierno.

"Vamos a eliminar las PASO y ahorrar más de 200 millones de dólares para los argentinos", dijo el funcionario, en su cuenta de X. De esta manera, el Gobierno cree que sin las primarias el Estado se ahorra una cifra millonaria, siendo el principal argumento para su eliminación.

Su antecesor, Guillermo Francos , había estimado que eran 150 millones de dólares el monto total para esa operatoria electoral. A su vez, se pretende el fin del financiamiento público para los partidos políticos, elemento que también es resistido por muchos partidos.

“MAÑANA ENVIAMOS LA REFORMA ELECTORAL AL CONGRESO. ELIMINAMOS LAS PASO: basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta. CAMBIAMOS EL FINANCIAMIENTO: se termina la política viviendo de tu bolsillo. FICHA LIMPIA: los corruptos AFUERA para siempre. SE ACABÓ LA IMPUNIDAD. SE ACABÓ LA JODA. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!", expresó en ese sentido Milei ayer en su cuenta de X.

“Los votos no están y dudo que estén. Lo que podemos hacer es enviar el proyecto, pelearla lo más que podemos y de última pensar en suspenderlas o en un plan B”, manifestó una de las fuentes oficiales que consultó MDZ. Esa idea es que las PASO sean optativas, es decir, que se conviertan en una PAS (Primarias Abiertas y Simultaneas). De esta manera, la población no estaría obligada a ir a votar en las primarias. El Gobierno no reconocerá esta posibilidad hasta evacuar todas las gestiones con gobernadores y legisladores cercanos.

Hasta el momento no hay fechas concretas para su tratamiento legislativo. El proyecto se envía sin que haya reuniones previas ni un organigrama armado para encarar el debate.