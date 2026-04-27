Javier Milei redefine prioridades: blindaje a Manuel Adorni y aceleración de las reformas estatales

El presidente Javier Milei se prepara para un cierre de mes cargado de señales políticas y definiciones económicas. Con el objetivo de retomar la iniciativa y ordenar el frente interno, el mandatario desplegará una agenda que combina la gestión en Casa Rosada, la teoría económica en el Palacio Libertad y un fuerte gesto de respaldo institucional en el Congreso de la Nación.

La semana comenzará en la Casa de Gobierno. Milei encabezará una reunión de Gabinete junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei . El encuentro con todos los ministros busca alinear las metas del Poder Ejecutivo y ajustar el funcionamiento interno tras las últimas semanas de gestión.

Fiel a su perfil académico, el mandatario participará a las 18:00 horas en una disertación en el ex CCK (Palacio Libertad). Bajo el título "Keynes y la Teoría General" , Milei compartirá panel con:

Este es, sin duda, el evento de mayor peso político de la semana. Javier Milei asistirá al Congreso Nacional para acompañar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , durante la presentación de su informe de gestión ante la Cámara de Diputados.

El diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), Adrián Ravier .

El saludo de Javier Milei y Manuel Adorni en el acto por Malvinas

El saludo de Javier Milei y Manuel Adorni en el acto por Malvinas

El contexto: La presencia del Presidente funciona como un blindaje político y un gesto explícito de confianza hacia Adorni, quien atraviesa una situación crítica tras ser señalado en investigaciones judiciales por presunto enriquecimiento ilícito.

Jueves 30: estrategia en Olivos y reformas

Debido a que el viernes 1º de mayo es feriado por el Día del Trabajador, la actividad oficial concluirá el jueves. El Presidente mantendrá reuniones de trabajo en la Quinta de Olivos, centradas en dos ejes fundamentales:

Seguimiento del paquete de reformas enviado recientemente al Poder Legislativo.

Definición de la estrategia económica para el inicio del mes de mayo.

Con este cronograma, el Gobierno busca mostrar cohesión frente a las denuncias judiciales y mantener la centralidad en la agenda legislativa antes del inicio del nuevo mes.