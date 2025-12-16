"Es capaz de faenarse con la motosierra por ti", el elogio de José Antonio Kast a Karina Milei

Javier y Karina Milei recibieron a José Antonio Kast en la Casa Rosada, y compartieron un video del diálogo que tuvieron.

En medio de su primera actividad internacional como presidente electo de Chile, José Antonio Kast se saludó con Karina Milei tras ser recibido por su hermano Javier en la Casa Rosada. Allí, el sucesor de Gabriel Boric le hizo un comentario a la Secretaria General de la Presidencia que fue publicado por el Gobierno.

En principio, Milei recibió a Kast con un fuerte abrazo donde el mandatario argentino le dijo a su par: "Felicitaciones, qué triunfazo. Felicitaciones. No tengo dudas, fue glorioso". Tras esto, el chileno saludó a Karina, y le hizo un elogio.

El comentario de José Antonio Kast a Karina Milei Javier Milei y José Antonio Kast En principio, José Antonio Kast le dijo a la hermana del presidente: "Felicitaciones por la defensa férrea de ese caballero. Es infranqueable". Por su parte, Javier le decía: "Va a copiar el modelo".