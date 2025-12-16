José Antonio Kast explicó por qué viaja primero a Argentina tras ganar el balotaje en Chile

Mientras avanza la transición en Chile , José Antonio Kast , presidente electo, inició su primera gira internacional con un viaje a Argentina , donde mantendrá encuentros políticos y económicos en una señal clara de acercamiento bilateral.

Antes de embarcar rumbo a Buenos Aires, José Antonio Kast fue consultado por la prensa sobre el motivo de elegir Argentina como primer destino tras su triunfo electoral. En su respuesta, el mandatario electo remarcó el peso estratégico del vínculo entre ambos países y la necesidad de fortalecerlo. "Tenemos las fronteras más grandes con Argentina, nos une mucha historia y queremos mejorarla”, sostuvo.

En esa línea, José Antonio Kast hizo foco en el potencial económico compartido y en los recursos naturales descubiertos del lado argentino. "Se han dado situaciones donde ellos han descubierto grandes minerales y gas, y eso tiene que tener salida. Unidos nosotros podemos formar un gran polo de desarrollo para América del Sur", afirmó, al destacar una visión de integración regional con impacto productivo.

Consultado sobre su vínculo con el presidente argentino, José Antonio Kast explicó que la relación con Javier Milei no es reciente. "Nos conocemos hace bastante tiempo a través de distintas actividades que hemos podido realizar juntos en distintos países, y eso va forjando una relación", señaló el presidente electo chileno .

Además, confirmó que ya existe contacto directo entre ambos equipos con vistas al inicio de su mandato. "Hoy en día tenemos contacto con él para ir avanzando, porque el 11 de marzo nosotros tenemos que partir con toda la fuerza", expresó José Antonio Kast, en referencia a la fecha de asunción presidencial en Chile.

En el plano de la gestión, José Antonio Kast adelantó que observa con atención algunas políticas aplicadas en Argentina durante el gobierno de Milei. "Hay mucho que aprender en Argentina de cómo han reducido la inflación y eso les permitió bajar la pobreza extrema, y cómo han ido enfrentando la inseguridad y el crimen organizado", indicó.

El viaje del presidente electo incluye una reunión bilateral con Javier Milei en la Casa Rosada, un almuerzo con empresarios argentinos y un encuentro con el embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo. Según su entorno, José Antonio Kast busca anticipar lineamientos de coordinación en materia de seguridad, migración y reactivación económica antes del inicio formal de su mandato.

javier milei kast José Antonio Kast y Javier Milei se reunirán en la Casa Rosada para avanzar en una agenda común entre Chile y Argentina. EFE

Kast vs. Maduro

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, tildó este martes de "narcodictador" al presidente venezolano, Nicolás Maduro, en respuesta a su advertencia de que en su futuro Gobierno evite meterse con los migrantes venezolanos. Kast, que ganó las elecciones presidenciales con un 58,1 % de los votos y se convertirá en el primer presidente de ultraderecha en llegar al Gobierno desde la democracia, dijo que Maduro "es un dictador" y que sus palabras lo "tienen sin cuidado"

"Es un dictador, un narcodictador, que hoy está pasando momentos difíciles por la presión que está ejerciendo Estados Unidos, y seguramente luego quizás otros países, porque la exportación de la droga no es aceptable”, apuntó desde el aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago, minutos antes de volar hacia Argentina para reunirse con el presidente Javier Milei.

A diferencia de otros presidentes de izquierda de la región, Maduro no felicitó a Kast por su triunfo y recordó su apoyo a la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990): “Usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuidadito si le toca un pelo a un venezolano, los venezolanos se respetan", dijo el gobernante en su programa de televisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). "El que se mete con Venezuela se seca y usted se puede secar aceleradamente, señor Kast“, agregó.