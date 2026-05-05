"Sin orden no hay libertad": Bullrich desembarcó en Chile y se reunió con José Antonio Kast

La senadora nacional de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, mantuvo este martes un encuentro con el presidente de Chile, José Antonio Kast, en el marco de una gira por el país vecino.

A través de su cuenta de X, la legisladora calificó la reunión como sumamente productiva y aseguró haber transmitido al mandatario trasandino los lineamientos de su gestión al frente del Ministerio de Seguridad argentino.

Según relató, conversaron sobre "la guerra sin cuartel contra las organizaciones criminales y el combate al crimen organizado, un camino que Chile está decidido a encarar con coraje y decisión, como lo hicimos en la Argentina".

Bullrich vinculó el encuentro con un compromiso previo asumido por el propio Kast frente al presidente Javier Milei. "Este encuentro retoma lo que el propio Kast le transmitió al Presidente Milei antes de asumir: hacer en Chile lo que logramos en Argentina. Ley y Orden", escribió la senadora.

"Hoy damos el primer paso y el inicio de una doctrina compartida: EL QUE LAS HACE, LAS PAGA", remató la jefa del bloque libertario en el Senado.

Antes del encuentro con Kast, la exministra de Seguridad participó como panelista del foro "La Otra Mirada", dedicado a Geopolítica y Seguridad. Su exposición giró en torno a una problemática central para la región: de qué manera el crimen organizado transnacional y la debilidad de las instituciones ponen en jaque la soberanía de los países latinoamericanos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2051759146773700673&partner=&hide_thread=false Me reuní con el Presidente @joseantoniokast para compartir nuestra experiencia en la guerra sin cuartel contra las organizaciones criminales y en el combate al crimen organizado, un camino que Chile está decidido a encarar con coraje y decisión, como lo hicimos en la Argentina.… pic.twitter.com/p4ibzEximX — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 5, 2026

Quiénes acompañaron a Bullrich en el panel

La senadora compartió escenario con figuras destacadas del ámbito de la seguridad y la geopolítica regional: Trinidad Steinert, ministra de Seguridad Pública de Chile; Daniel Lansberg-Rodríguez, analista especializado en riesgo geopolítico; y Richard Kouyoumdjian, vicepresidente ejecutivo de AthenaLab.

Bullrich agradeció especialmente la convocatoria: "Gracias a Nicolás Ibáñez, presidente de La Otra Mirada, por la invitación y la organización. Y a Chris Miller, experto en geopolítica y tecnología, y a José García Ruminot, ministro de la Segpres de Chile, por sus exposiciones".

El mensaje final: "Sin orden no hay libertad que se sostenga"

Para cerrar su participación en el foro, la senadora libertaria dejó una definición que resume la postura que viene impulsando dentro y fuera del país: "La lucha contra el crimen organizado es global. Sin orden y sin instituciones fuertes, no hay país ni libertad que se sostenga".