"Es un narcodictador": el presidente electo José Antonio Kast apuntó contra Nicolás Maduro
En el marco de su visita a la Argentina, el mandatario José Antonio Kast le respondió a Nicolás Maduro sobre sus dichos de los migrantes venezolanos en Chile.
Antes de abordar el vuelo que lo trasladó este martes a Buenos Aires, donde mantiene una agenda de reuniones con el presidente argentino Javier Milei, el flamante mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, salió al cruce de las advertencias lanzadas por Nicolás Maduro y le restó toda importancia a sus declaraciones.
Las amenazas de Maduro
La respuesta llegó luego de que el líder venezolano lo señalara públicamente en su programa Con Maduro+, donde le exigió respetar los derechos de los migrantes venezolanos que viven en Chile.
“Usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuidadito le toca un pelo a un venezolano, los venezolanos se respetan. ¡Cuidadito! Escúcheme bien, oyó, que el que se mete con Venezuela se seca y usted se puede secar aceleradamente, señor Kast”, lanzó Maduro en tono desafiante.
En el mismo mensaje, el mandatario caribeño remarcó que “los venezolanos tienen derechos y la constitución chilena se los debe garantizar”, y anunció la implementación de un plan especial para quienes deseen regresar a su país a través del programa estatal Vuelta a la Patria. “Todo el que se quiera regresar tendrá nuestro apoyo decidido”, afirmó.
La reacción de Kast a los dichos del mandatario venezolano
Consultado por la prensa minutos antes de viajar, Kast fue contundente y aseguró que los dichos del líder chavista “me tienen sin cuidado”. Acto seguido, redobló las críticas y calificó a Maduro como “un narcodictador que hoy día está pasando momentos difíciles por la presión que está ejerciendo Estados Unidos. Seguramente luego quizás otros países, porque la exportación de la droga no es aceptable”.
Kast arribó a la capital argentina en el marco de una visita relámpago con una agenda cargada que incluye un encuentro con Milei y con el economista chileno José Luis Daza, actual viceministro de Economía del Gobierno argentino. Además, tiene previsto un almuerzo con empresarios locales y una visita al embajador en Chile, José Antonio Viera-Gallo.