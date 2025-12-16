"Es un narcodictador": el presidente electo José Antonio Kast apuntó contra Nicolás Maduro

En el marco de su visita a la Argentina, el mandatario José Antonio Kast le respondió a Nicolás Maduro sobre sus dichos de los migrantes venezolanos en Chile.

Kast-scaled El presidente electo de Chile José Antonio Kast le respondió a su par venezolano. Las amenazas de Maduro La respuesta llegó luego de que el líder venezolano lo señalara públicamente en su programa Con Maduro+, donde le exigió respetar los derechos de los migrantes venezolanos que viven en Chile.

“Usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuidadito le toca un pelo a un venezolano, los venezolanos se respetan. ¡Cuidadito! Escúcheme bien, oyó, que el que se mete con Venezuela se seca y usted se puede secar aceleradamente, señor Kast”, lanzó Maduro en tono desafiante.

Nicolás Maduro dpa Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, confronta con José Antonio Kast, de Chile. Foto Dpa DPA En el mismo mensaje, el mandatario caribeño remarcó que “los venezolanos tienen derechos y la constitución chilena se los debe garantizar”, y anunció la implementación de un plan especial para quienes deseen regresar a su país a través del programa estatal Vuelta a la Patria. “Todo el que se quiera regresar tendrá nuestro apoyo decidido”, afirmó.

La reacción de Kast a los dichos del mandatario venezolano Consultado por la prensa minutos antes de viajar, Kast fue contundente y aseguró que los dichos del líder chavista “me tienen sin cuidado”. Acto seguido, redobló las críticas y calificó a Maduro como “un narcodictador que hoy día está pasando momentos difíciles por la presión que está ejerciendo Estados Unidos. Seguramente luego quizás otros países, porque la exportación de la droga no es aceptable”.