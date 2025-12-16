Javier Milei recibe a José Antonio Kast en Casa Rosada tras su triunfo electoral en Chile

Live Blog Post

La agenda del encuentro

El referente del Partido Republicano de Chile manifestó en reiteradas oportunidades su intención de potenciar la relación con la Argentina y consolidar una agenda común con el gobierno libertario. En ese marco, el encuentro con Milei apunta a “aceitar” una relación basada en afinidades ideológicas y en una visión compartida sobre la región.

Tras conocerse el resultado electoral en Chile, el presidente argentino celebró el triunfo de Kast a través de sus redes sociales. “Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI”, expresó Milei.

jose antonio kast chile 4 José Antonio Kast, el presidente electo de Chile. EFE

Como parte de su agenda en Buenos Aires, el mandatario electo chileno visitará el Salón Blanco del Palacio de Gobierno, en lo que será su primera recorrida oficial como presidente electo. Si bien el cronograma aún se encuentra en elaboración, no se descarta una reunión con el secretario de Política Económica del Ministerio de Economía, José Luis Daza, de nacionalidad chilena.

Tras el encuentro con Milei, Kast participará a las 13.30 de un almuerzo con empresarios argentinos en el Hotel Intercontinental y a las 17.30 tendrá una reunión con el embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo

Así, se prevé que a las 21:05 despegue nuevamente rumbo a Santiago de Chile, donde aterrizará pasadas las 23.20.