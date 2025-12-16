Javier Milei recibe a José Antonio Kast en Casa Rosada tras su triunfo electoral en Chile

Kast viajó a Buenos Aires como su primera actividad internacional luego de la victoria obtenida en la segunda vuelta electoral chilena, donde se impuso por amplio margen frente a la candidata oficialista Jeannette Jara, con cerca del 60% de los votos. Con este gesto, el dirigente de centroderecha busca reforzar el vínculo político y bilateral entre ambos países de cara a una potencial relación estratégica en una región cada vez más bipolar.
Live Blog Post
16-12-2025 12:10
José Antonio Kast llegó a la Casa Rosada para reunirse con Javier Milei
El mandatario electo trasandino cruzó las puertas de Balcarce 50 para reunirse con Javier Milei, quien se encumbra como uno de sus próximos grandes aliados en la región. En la previa, Kast había estado reunido con el ministro de Economía, Luis Caputo, en el Palacio de Hacienda.
portada llegada kast
Live Blog Post
16-12-2025 09:30
Los elogios de Kast al Gobierno de Milei en la previa del encuentro
"Con el presidente Javier Milei nos hemos conocido hace años. Eso va forjando una relación. Tenemos que partir con toda la fuerza teniendo la mayor cantidad de los vínculos", planteó Kast a medios de su país antes de que partiera su vuelo de Latam rumbo a la Argentina, que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 9.15 horas.
En ese sentido, el dirigente chileno afirmó que "hay mucho que aprender en Argentina de cómo han reducido la inflación y la pobreza extrema", a la par que destacó "cómo han combatido el crimen organizado".
En sintonía con el tono del gobierno argentino, el presidente electo replicó la consigna que Milei popularizó durante la campaña y tras su triunfo electoral: “Viva la libertad, carajo". Un gesto que deja en claro la sintonía política entre ambos líderes.
Live Blog Post
16-12-2025 08:30
La agenda del encuentro
El referente del Partido Republicano de Chile manifestó en reiteradas oportunidades su intención de potenciar la relación con la Argentina y consolidar una agenda común con el gobierno libertario. En ese marco, el encuentro con Milei apunta a “aceitar” una relación basada en afinidades ideológicas y en una visión compartida sobre la región.
Tras conocerse el resultado electoral en Chile, el presidente argentino celebró el triunfo de Kast a través de sus redes sociales. “Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI”, expresó Milei.
Como parte de su agenda en Buenos Aires, el mandatario electo chileno visitará el Salón Blanco del Palacio de Gobierno, en lo que será su primera recorrida oficial como presidente electo. Si bien el cronograma aún se encuentra en elaboración, no se descarta una reunión con el secretario de Política Económica del Ministerio de Economía, José Luis Daza, de nacionalidad chilena.
Tras el encuentro con Milei, Kast participará a las 13.30 de un almuerzo con empresarios argentinos en el Hotel Intercontinental y a las 17.30 tendrá una reunión con el embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo
Así, se prevé que a las 21:05 despegue nuevamente rumbo a Santiago de Chile, donde aterrizará pasadas las 23.20.