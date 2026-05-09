Hantavirus: Pablo Quirno reveló que un argentino será trasladado a Países Bajos para la cuarentena

El único argentino que permanece a bordo del crucero MV Hondius será trasladado a Países Bajos para realizar una cuarentena, en el marco del brote de hantavirus que ya provocó la muerte de tres personas y dejó, además, seis contagios confirmados y otros dos casos bajo sospecha.

El barco, que transporta a 147 personas entre pasajeros y tripulantes, se dirigía este sábado hacia el puerto de Granadilla, en Tenerife, en las Islas Canarias, donde se prevé que arribe durante las primeras horas del domingo.

Al respecto, el canciller Pablo Quirno informó en X el procedimiento para la atención del argentino. "Excelente trabajo coordinado entre nuestra red de Embajadas y Consulados. Nuestro ciudadano, en excelente estado de salud, será trasladado a Países Bajos para cumplir su cuarentena", precisó.

"Quiero hacer también un agradecimiento especial al Gobierno de los Países Bajos por la colaboración y la preocupación por la salud de nuestro compatriota", agregó el funcionario argentino.

BROTE DE HANTAVIRUS EN CRUCERO MV HONDIUS Excelente trabajo coordinado entre nuestra red de Embajadas y Consulados. Nuestro ciudadano, en excelente estado de salud, será trasladado a Países Bajos para cumplir su cuarentena. Quiero hacer también un agradecimiento especial al… https://t.co/xF8rAsfUsz

En el parte difundido por la Cancillería se precisó que, tras “evaluar diversas alternativas para su desembarco y aislamiento”, el Gobierno coordinó con las autoridades de Países Bajos que el ciudadano sea evacuado “en el vuelo sanitario fletado por dicho gobierno para repatriar a sus ciudadanos”. El comunicado agrega que, una vez en territorio neerlandés, “cumplirá su respectiva cuarentena bajo estricta atención médica preventiva”.

El texto oficial también señaló que “se conformó un comité de crisis integrado por la Cancillería Argentina, la Embajada Argentina en España, el Consulado Argentino en Tenerife y la Embajada Argentina en Países Bajos”. Además, remarcó que “desde el primer momento, las autoridades argentinas mantuvieron contacto directo con el ciudadano argentino a bordo del crucero, quien en todo momento transmitió que se encontraba en buen estado de salud y sin ningún tipo de síntomas”.

Hasta el momento, el brote de hantavirus variante Andes detectado en el MV Hondius dejó seis contagios confirmados mediante pruebas PCR y otros dos casos probables, correspondientes a pasajeros que presentan síntomas compatibles, según reportaron la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC).

La variante Andes es considerada la única cepa del hantavirus con transmisión comprobada entre personas, y los contagios registrados en el crucero se concentraron principalmente entre parejas y ocupantes de un mismo camarote.