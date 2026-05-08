La carrera internacional para rastrear a los pasajeros que se bajaron antes de que se descubriera el brote de hantavirus en un crucero

Las autoridades sanitarias de todo el mundo trabajan a contrarreloj para rastrear a decenas de personas que desembarcaron de un crucero antes de que se detectara un brote de hantavirus, así como a cualquier persona que haya mantenido un contacto estrecho con ellas desde entonces.

Ya se han confirmado cinco casos —incluyendo tres fallecimientos— a raíz de un brote a bordo del buque holandés MV Hondius, según informó la Organización Mundial de la Salud, OMS.

La agencia sanitaria de la ONU advirtió que este brote no supone el inicio de una pandemia similar a la de la covid hace seis años, dado que esta cepa de hantavirus se transmite a través de un "contacto estrecho e íntimo".

No obstante, y teniendo en cuenta el periodo de incubación de esta enfermedad —que puede extenderse hasta seis semanas—, es posible que se notifiquen más casos, advirtió la OMS.

Se informa que, inicialmente, unos 150 pasajeros y miembros de la tripulación procedentes de 28 países se encontraban a bordo del buque. Sin embargo, decenas desembarcaron en la isla de Santa Elena el 24 de abril.

Este crucero de lujo, operado por Oceanwide Expeditions, inició su travesía el 1 de abril en Ushuaia (Argentina) y se espera que llegue a las Islas Canarias (España) el 10 de mayo.

El hantavirus se transmite habitualmente a partir de roedores; las personas se infectan al inhalar aire contaminado con partículas virales provenientes de la orina, los excrementos o la saliva de estos animales.

La OMS se mantiene en contacto con las autoridades de al menos 12 países que están realizando un seguimiento a los ciudadanos que han regresado a sus hogares.

Entre estos países se encuentran Alemania, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido, San Cristóbal y Nieves, Singapur, Suecia, Suiza y Turquía.

Un experto declaró a la BBC que la respuesta ante el brote ha sido "sumamente caótica y descoordinada", aunque señaló que el riesgo general para la población es escaso.

Esto es lo que sabemos hasta el momento sobre los países afectados:

BBC

Reino Unido

Tres ciudadanos británicos presentan sospecha de hantavirus.

Siete británicos desembarcaron del MV Hondius en Santa Elena el 24 de abril, antes de que se notificara el primer caso confirmado de hantavirus el 4 de mayo.

Por el momento, cuatro de ellos permanecen allí.

Un paciente se encuentra en la remota isla atlántica de Tristán de Acuña, donde el barco hizo escala a mediados de abril.

Otros dos hombres británicos tienen casos confirmados. Uno de ellos es Martin Anstee, un expolicía jubilado de 56 años que permanece en estado estable en Países Bajos tras ser evacuado del barco el miércoles.

El otro permanece en cuidados intensivos después de haber sido trasladado por vía aérea a Sudáfrica el mes pasado.

No presentan síntomas, pero se mantienen en contacto con las autoridades sanitarias. Se tiene entendido que se enviará personal médico a las islas para brindar apoyo.

Otros dos ciudadanos británicos ya se encuentran en autoaislamiento en sus hogares en Reino Unido tras una posible exposición. Lo hacen de forma voluntaria y no presentan ningún síntoma.

Estados Unidos

Las agencias de salud de cinco estados han declarado que están monitoreando a las personas que se encontraban a bordo del barco: dos en Georgia y dos en Texas, una en Arizona y otra en Virginia, y un número no especificado en California, según CBS News, socio estadounidense de la BBC.

Ninguno de los individuos presentaba síntomas, informaron los departamentos de salud.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) han clasificado el brote de hantavirus como una respuesta de emergencia de "nivel 3", el más bajo.

Argentina

Antes de embarcar en el crucero el 1 de abril, la pareja holandesa que fue la primera en mostrar síntomas había realizado un viaje de observación de aves por Argentina, Chile y Uruguay, visitando lugares donde estaba presente la especie de rata conocida por portar la cepa Andes del virus, según la OMS.

No se ha confirmado el origen del brote, pero el gobierno argentino está investigando si las infecciones comenzaron en el país.

Cabo Verde

Al MV Hondius se le denegaron sus planes de atracar en el archipiélago de África Occidental, y permaneció anclado frente a su costa durante varios días antes de zarpar hacia Islas Canarias el miércoles.

BBC

Francia

El Ministerio de Salud de Francia informó haber identificado a ocho ciudadanos franceses que mantuvieron contacto con la mujer neerlandesa que falleció a causa del hantavirus en Johannesburgo, a donde llegó desde la isla de Santa Elena.

Uno de esos individuos ha presentado síntomas leves y se encontraba a la espera de los resultados de las pruebas, señaló la agencia el jueves.

A los demás se les ofrecieron medidas de aislamiento y acceso a pruebas, según la agencia.

Alemania

Una de las mujeres que falleció era una pasajera procedente de Alemania.

Según la OMS, la mujer presentó fiebre inicialmente el 28 de abril y, posteriormente, desarrolló síntomas de neumonía.

Su cuerpo permanecía a bordo del barco, según el operador del crucero.

Países Bajos

Trece personas a bordo del barco son de nacionalidad neerlandesa: ocho pasajeros y cinco miembros de la tripulación.

Las tres muertes registradas hasta el momento incluyen a dos ciudadanos neerlandeses: un matrimonio. La mujer dio positivo en la prueba de hantavirus y falleció en Sudáfrica.

Una mujer neerlandesa fue ingresada en un hospital de Ámsterdam tras presentar posibles síntomas de una infección por hantavirus, según informó el jueves el Ministerio de Salud del país.

La cadena neerlandesa RTL indicó que la mujer era asistente de vuelo de la aerolínea holandesa KLM y que había estado en contacto con la mujer que falleció a causa de la nfección por hantavirus en Johannesburgo.

Sin embargo, el viernes, un funcionario de la OMS comunicó a CBS News que la mujer dio negativo en la prueba del virus.

Filipinas

Entre la tripulación del MV Hondius hay 38 personas procedentes de Filipinas.

Actualmente no se han registrado casos de hantavirus en el país, y las autoridades subrayan que el riesgo sigue siendo "extremadamente bajo".

España

Se espera que el MV Hondius atraque en Tenerife (España), en las Islas Canarias, el domingo.

Las personas que permanecen a bordo del crucero mientras este navega hacia las Islas Canarias serán sometidas a una evaluación médica antes de poder regresar a sus hogares.

Las autoridades españolas han autorizado la maniobra, pero el presidente de las Islas Canarias se opuso al plan.

"No puedo permitir que [el barco] entre en Canarias", declaró Fernando Clavijo a la emisora ​​de radio española Onda Cero el miércoles.

"Esta decisión no se basa en ningún criterio técnico, ni tampoco se nos ha facilitado información suficiente".

Sin embargo, las diferencias entre el gobierno central y el regional se suavizaron, y posteriormente se confirmó que el barco no atracará en el puerto canario sino que fondeará a cierta distancia.

Una vez en Tenerife, si su estado de salud sigue siendo bueno, todos los ciudadanos no españoles serán repatriados a sus respectivos países, mientras que 14 pasajeros españoles serán puestos en cuarentena en un hospital militar en Madrid.

Algunos habitantes de Tenerife manifestaron a la BBC su preocupación por la llegada del barco y expresaron que los residentes "podrían acabar con un problema en la isla".

"No me parece una buena idea... aunque es cierto que la gente necesita ayuda", comentó uno de los residentes.

En la península, se ha detectado un posible caso de hantavirus en Alicante.

Se trata de una mujer que viajaba en el mismo vuelo que la paciente que falleció en Johannesburgo tras contraer el virus a bordo del crucero, según informó este viernes el consejero de Sanidad de España, Javier Padilla.

Suiza

Un ciudadano suizo que desembarcó de un crucero en Santa Elena dio positivo a la cepa Andes del hantavirus, según informaron las autoridades sanitarias suizas y la OMS.

El hombre presentó síntomas y se sometió a pruebas en Zúrich, donde está recibiendo atención médica, precisaron las autoridades el miércoles.

BBC

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FUENTE: BBC