Aerolíneas Argentinas cambia el equipaje: en qué tendrán que fijarse los pasajeros

Aerolíneas Argentinas eliminó el equipaje de mano gratuito en vuelos de cabotaje para su tarifa más económica. A partir de ahora, quienes compren el pasaje base solo podrán viajar con un bolso o mochila de hasta 3 kilos en cabina, mientras que el carry on deberá pagarse aparte.

Aerolíneas Argentinas definió un cambio clave en su política de equipaje.

La modificación impacta directamente en las tarifas más bajas. Durante el proceso de compra, los pasajeros verán que únicamente está incluido un equipaje personal pequeño, y que cualquier adicional debe abonarse antes de finalizar la reserva o luego desde la sección de servicios.

El costo del equipaje adicional en vuelos nacionales parte desde los $42.350 por tramo.

Por qué la aerolínea tomó la decisión

Desde la compañía explicaron que la medida apunta a competir en mejores condiciones con las aerolíneas low cost, que separan el precio del pasaje del equipaje en cabina.

Con este cambio, buscan:

Mostrar tarifas iniciales más bajas

Facilitar la comparación con otras aerolíneas

Adaptarse a un esquema de precios más flexible

Qué pasa con los vuelos internacionales

En los vuelos al exterior no habrá modificaciones. Además, quienes ya hayan comprado sus pasajes no se verán afectados por este cambio en las condiciones.

Más cambios en la política comercial

La decisión se suma a otras medidas recientes orientadas a mejorar los ingresos y la eficiencia operativa.

Entre ellas:

Cobro por selección anticipada de asientos (implementado en 2025)

Recargo por combustible ante la suba del petróleo

En este último caso, se aplicó un extra de $7.500 por tramo en vuelos de cabotaje y entre USD 10 y USD 50 en internacionales.

Un contexto de mejora en los resultados

Estas medidas llegan en un escenario financiero más favorable para la empresa. En 2025, la compañía registró un superávit operativo de USD 112,7 millones, casi el doble que el año anterior.

Además, marcó un hito: fue el primer año desde su reestatización en 2008 en el que no necesitó asistencia del Tesoro, con ingresos superiores a los USD 2.200 millones.

Qué tener en cuenta antes de viajar

Con este nuevo esquema, quienes vuelen dentro del país deberán prestar atención a qué incluye su tarifa.

Si necesitan llevar equipaje adicional, deberán sumarlo al momento de la compra o después, lo que puede modificar el precio final del pasaje.