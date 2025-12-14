¿Messi entrevistado en Luzu TV? La señal de Nico Occhiato y Diego Leuco que anticipan la gran bomba

El universo del streaming y la farándula se detuvo por completo tras una foto compartida por Nico Occhiato. El creador de Luzu TV sorprendió a toda su comunidad al publicar una imagen junto a Lionel Messi en la cancha del Inter Miami, acompañado de Diego Leuco. La fotografía no es un simple recuerdo, sino que vino con un mensaje cargado de misterio que inmediatamente desató la euforia sobre una posible entrevista exclusiva.

La ilusión de Luzu TV: entrevistar a Messi En la postal que circuló en Instagram, se puede ver al capitán argentino sosteniendo una remera del canal de streaming con su firma, posando junto a los conductores de Nadie Dice Nada. Lo más intrigante, sin embargo, fue el texto que acompañaba el post: "2026". Este enigmático mensaje apunta a una fecha futura y ha llevado a todos los seguidores a especular que el encuentro se habría concretado para realizar una entrevista con el Diez, cuyo estreno estaría pautado para dentro de un tiempo.

luzu tv messi ¿Se viene Messi a Luzu TV? Instagram El encuentro genera una gran expectativa, sobre todo porque se espera que la remera firmada por el astro sea sorteada entre los followers de Luzu. Además, este acercamiento se da después de que Lionel Messi concediera una nota a Olga con Migue Granados, un episodio que en su momento generó fricciones y mucha conversación en el ambiente de los canales de streaming por la competencia directa.